Выгодное направление: Абхазия стала лидером рейтинга бюджетного отдыха

Эксперты проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых выгодных направлений для пляжного отдыха летом 2018 года.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Skyscanner.

"Расчеты сделаны для путешествия из России на две недели для двоих взрослых. Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии, со средней стоимостью 1396 долларов за путешествие на двоих, включая авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт", — говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, отдых в Азербайджане на две недели на двоих обойдется россиянам в 1602 долларов. На третьем месте по доступности курорт – Вьетнам.

"Несмотря на довольно высокие цены на авиабилеты, общая стоимость поездки будет ниже, чем, например, в Болгарию или Черногорию: расходы на месте в этой стране небольшие. Скромные цены в сочетании с прекрасными песчаными пляжами, пальмами и тропическими фруктами делают Вьетнам одним из самых привлекательных летних направлений, даже несмотря на условный сезон дождей. На двухнедельный отдых на двоих здесь нужно в среднем 1608 долларов", — отмечается в сообщении.

Также в первую десятку недорогих направлений для морского отдыха этим летом вошли Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория.

Самый бюджетный отдых для российских путешественников – побережье Азовского моря и в Краснодарском крае.