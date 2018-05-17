Форум знакомства: Абхазия участвует в Астанинском экономическом форуме

Астанинский экономический форум, в котором участвуют сотни крупнейших политиков, бизнесменов и ученых, проходит в столице Казахстана с 17 по 19 мая.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые Абхазия участвует в Астанинском экономическом форуме, сообщил корреспонденту Sputnik замдиректора Инвестиционного агентства при Минэкономики республики Симон Агрба.

© Фото : предоставлено Зауром Гулиа Гулиа о форуме в Ялте: набираемся опыта и налаживаем контакты

"Благодаря усилиям Госинвестагентства удалось согласовать с организаторами форума участие абхазской делегации. Цель нашей поездки несет ознакомительный характер. Мы хотим познакомиться с организаторами и участниками из разных стран и рассказать о нашей работе", – сказал он.

Форум, по словам Агрба, проходит очень динамично. Абхазская делегация не пропускает ни одного круглого стола и обсуждения.

"Только сегодня мы посетили восемь круглых столов на такие темы, как региональные мегаблоки, борьба с финансовой сенрегацией, мультелатеризм в многополярном мире, технологии новых денег, криптовалюты и их будущее, стимулирование трансграничного водного сотрудничества, новый образ биржи и большая Евразия", – добавил он.

В рамках форума абхазская делегация также планирует провести ряд закрытых встреч с участниками дискуссий и обсудить темы евразийского сотрудничества, современные технологие и экономические тренды.

"Нам всегда интересно услышать мнение экспертов на тему экономического развития в условиях политической напряженности. Нам удалось познакомиться с организаторами форума, а также с некоторыми выступающими, в частности, из Промышленного и Коммерческого Банка Китая и наших коллег из Министерства по инвестиции и развитию Казахстана. Коллеги были приятно удивлены присутствием делегации из Абхазии на площадке форума. Они позитивно отреагировали на нашу работу и изъявил желание оставаться на связи после форума", – отметил Агрба.

Астанинский экономический форум проводиться уже 11 лет. В 2018 году он принял форму Global Challenges Summit. Это позволят участникам дискутировать на темы возможностей и рисков планетарного развития. Абхазия впервые на этом форуме.