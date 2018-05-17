01:50 18 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Астанинский экономический форум

Форум знакомства: Абхазия участвует в Астанинском экономическом форуме

© Фото: Facebook/AstanaEconomicForum
В Абхазии
Получить короткую ссылку
54 0 0

Астанинский экономический форум, в котором участвуют сотни крупнейших политиков, бизнесменов и ученых, проходит в столице Казахстана с 17 по 19 мая.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые Абхазия участвует в Астанинском экономическом форуме, сообщил корреспонденту Sputnik замдиректора Инвестиционного агентства при Минэкономики республики Симон Агрба.

Заместитель Министра экономики Абхазии Заур Гулиа
© Фото : предоставлено Зауром Гулиа
Гулиа о форуме в Ялте: набираемся опыта и налаживаем контакты

"Благодаря усилиям Госинвестагентства удалось согласовать с организаторами форума участие абхазской делегации. Цель нашей поездки несет ознакомительный характер. Мы хотим познакомиться с организаторами и участниками из разных стран и рассказать о нашей работе", – сказал он.

Форум, по словам Агрба, проходит очень динамично. Абхазская делегация не пропускает ни одного круглого стола и обсуждения.

"Только сегодня мы посетили восемь круглых столов на такие темы, как региональные мегаблоки, борьба с финансовой сенрегацией, мультелатеризм в многополярном мире, технологии новых денег, криптовалюты и их будущее, стимулирование трансграничного водного сотрудничества, новый образ биржи и большая Евразия", – добавил он.

В рамках форума абхазская делегация также планирует провести ряд закрытых встреч с участниками дискуссий и обсудить темы евразийского сотрудничества, современные технологие и экономические тренды.

"Нам всегда интересно услышать мнение экспертов на тему экономического развития в условиях политической напряженности. Нам удалось познакомиться с организаторами форума, а также с некоторыми выступающими, в частности, из Промышленного и Коммерческого Банка Китая и наших коллег из Министерства по инвестиции и развитию Казахстана. Коллеги были приятно удивлены присутствием делегации из Абхазии на площадке форума. Они позитивно отреагировали на нашу работу и изъявил желание оставаться на связи после форума", – отметил Агрба.

Астанинский экономический форум проводиться уже 11 лет. В 2018 году он принял форму Global Challenges Summit. Это позволят участникам дискутировать на темы возможностей и рисков планетарного развития. Абхазия впервые на этом форуме.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • Скрипка Страдивари
    Эй, скрипач!

    Украинские пограничники обнаружили у гражданина Молдовы предметы антиквариата, в том числе скрипку, предположительно, изготовленную знаменитым Антонио Страдивари.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Достоинство и превосходство: эксперты оценили российские истребители
Кадры из зала суда над Кириллом Вышинским
Кадры с заседания по делу Вышинского в Херсонском суде
Заглушка
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia