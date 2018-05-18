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Празднование годовщины провозглашения ДНР в Донецке

Абхазия заинтересована в экономическом сотрудничестве с ДНР

© Sputnik . Сергей Аверин
В Абхазии
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Делегация из Абхазии приняла участие в праздновании четвертой годовщины образования Донецкой республики 12 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Абхазия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Донецкой народной республикой, рассказал на пресс-конференции по итогам поездки в ДНР вице-президент Абхазии Виталий Габния.

"С 9 по 12 мая делегация из Абхазии приняла участие в праздновании четвертой годовщины образования Донецкой республики. В самом Донецке удивило большое количество заводов и фабрик, большое количество богатых людей, олигархов. Несмотря на то, что республика находится в открытом конфликте, практически все промышленное производство у них работает. Свою продукцию они поставляют в Турцию, Россию и многие другие Черноморские страны. Мы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с ДНР", – сказал он.

В Донецкой народной республике, по словам Габния, заинтересованы в портовых перевозках между республиками.

"Вместе с Луганском порядка четырех миллионов человек, которые хотят и готовы отдыхать в Абхазии. И если мы со своей стороны наладим логистику, транспортную и туристическую, то в отношении числа туристов нас может не беспокоить открытие Крыма, Египта и Турции", – добавил вице-президент.

Абхазская делегация также пригласила руководство Донецкой народной республики на празднование 10-летия признания независимости Абхазии и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.




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