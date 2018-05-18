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Юниоры-волейболисты из Абхазии победили на Всемирных играх в Казани

Юниоры-волейболисты из Абхазии победили на Всемирных играх в Казани

© Фото : предоставлено Россотрудничеством
В Абхазии
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IV Всемирные игры юных соотечественников, в которых абхазская сборная по волейболу участвует уже второй раз, проходят в Казани с 14 по 19 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Женская юниорская сборная Абхазии по волейболу победила на Всемирных играх в Казани, сообщил корреспонденту Sputnik тренер гагрской команды Александр Арамян, подопечные которого также играют за сборную республики. 

"Первую игру наши волейболистки сыграли с украинскими. Победили их со счетом 3:0. Такой счет может показаться легким, но, по словам главного тренера Руслана Царгуш, игра была немножечко сложной.

Затем они встретились с российской командой. Также обыграли их со счетом 3:0. В финальном матче наши спортсменки играли с командой из Азербайджана, которая считается сильной командой. Была тяжелая борьба, наши девочки вытянули матч и победили со счетом 3:2", – сказал он.

Юниоры-волейболисты из Абхазии победили на Всемирных играх в Казани

                        ©
                    Фото :  предоставлено Россотрудничеством
Юниоры-волейболисты из Абхазии победили на Всемирных играх в Казани

По словам тренера, это первый большой успех женской сборной Абхазии по волейболу.

"Я не припомню, чтобы даже среди женской команды была победа на играх такого уровня. Награждение волейболисток состоится сегодня. Спортсменки будут награждены медалями и кубком", – добавил он.

Во Всемирных играх в Казани участвовали представители более 160 стран мира. Сборная Абхазии уже второй выступает на этих соревнованиях.




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