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Общественный транспорт

Думать о туристах: в Минэкономики Абхазии обсудили работу транспорта в турсезон

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В преддверии курортного сезона министр экономики Абхазии обсудил с начальниками региональных унитарных автотранспортных предприятий и частных компаний проблемы транспортной сферы в пятницу 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Министр убежден, первое впечатление у туристов складывается от водителей общественного транспорта, сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Нельзя забывать, что этих туристов ждет вся страна – люди, которые занимаются малым бизнесом и рассчитывают на этот сезон. И то поведение, которое имеет место быть, абсолютно неприемлемо для страны, которая позиционирует себя как курортная. Это имидж нашей страны", — цитирует ведомство министра Адгура Ардзинба.

Он предупредил водителей, что нельзя устраивать "беспредел" на дорогах и заставлять людей ждать, пока маршрутка не наполнится.

"Это дикость, что надо ждать, когда заполнится маршрутное такси, и только потом водитель соизволит поехать по маршруту. Бывали и такие случаи, что если до конца маршрута остается мало людей, то их просто высаживали", — возмутился министр.

На совещании Адгур Ардзинба отметил, что водители должны следить за своим внешним видом и соблюдать чистоту в автотранспорте.

"Это, в первую очередь, обслуживание населения и гостей. Очень много нареканий в части предоставления этих услуг – начиная от внешнего вида и поведения водителей, заканчивая нарушениями ПДД. В этой части нам надо навести порядок" – сказал он.

Начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия напомнил начальникам региональных унитарных предприятии о необходимости соблюдать общереспубликанские нормы и законы.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Вы непосредственно каждый день, выпуская водителей на линию, выдаете им путевой лист и все соответствующие документы. У меня к вам просьба, когда человек приходит за путевым листом, вы им говорите, что машина должна быть чистая, водитель должен выглядеть опрятно, должен соблюдать скоростной режим и так далее", — обратился Габлия.

Министр Ардзинба отметил, что сфера транспорта в Абхазии должна быть единой и все водители должны соблюдать общие правила. Также он добавил, что скоро на сайте Министерства экономики заработает "горячая линия", по которой смогут обращаться пассажиры общественного транспорта.




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