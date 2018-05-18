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Светлана Корсая

Директор музея Гулия об аресте Вышинского: это беспредел

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Руководителя РИА Новсти Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая и поместили под арест в Херсоне. Журналиста подозревают в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Дмитрия Гулиа Светлана Корсая, комментируя арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Арест журналиста – это беспредел. Это просто политический арест. Журналист, который открыто работает не может быть никаким разведчиком. Его информация доступна в СМИ, за убеждения журналиста сажать в тюрьму в XXI веке — дико", — добавила она.

Арест Кирилла Вышинского направлен на то, чтобы изгнать из Украины всех российских журналистов, уверена Корсая.

"Им нужны журналисты, которые выражают точку зрения властей Украины", — считает она.

По мнению Светланы Корсая, формулировка предъявленного обвинения Вышинскому – "измена родине" – не выдерживает никакой критики.

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© Sputnik . Алексей Витвицкий
Меркель обсудит с Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского

"Такая формулировка была распространена в 30-х годах прошлого века. Если они хотят вернуться к этому времени, это не значит, что весь мир хочет вернуться к этим постыдным временам", — возмущена журналист.

Президент России Владимир Путин 18 мая назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях ".

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель РИА Новости Украина Вышинский.

Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.




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