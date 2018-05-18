Директор музея Гулия об аресте Вышинского: это беспредел

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для журналистов не должно существовать границ и они должны иметь свободу слова, сказала журналист, директор Литературно-мемориального дома-музея
Дмитрия Гулиа Светлана Корсая, комментируя арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Арест журналиста – это беспредел. Это просто политический арест. Журналист, который открыто работает не может быть никаким разведчиком. Его информация доступна в СМИ, за убеждения журналиста сажать в тюрьму в XXI веке — дико", — добавила она.
Арест Кирилла Вышинского направлен на то, чтобы изгнать из Украины всех российских журналистов, уверена Корсая.
"Им нужны журналисты, которые выражают точку зрения властей Украины", — считает она.
По мнению Светланы Корсая, формулировка предъявленного обвинения Вышинскому – "измена родине" – не выдерживает никакой критики.
"Такая формулировка была распространена в 30-х годах прошлого века. Если они хотят вернуться к этому времени, это не значит, что весь мир хочет вернуться к этим постыдным временам", — возмущена журналист.
Президент России Владимир Путин 18 мая назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях ".
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель РИА Новости Украина Вышинский.
Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.