Не спалось: "Ночь в музее" вызвала ажиотаж у жителей Сухума

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Ночь в музее" прошла 18 мая в Абхазском государственном музее, Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа.

В Абхазском государственном музее впервые выставили уникальные экспонаты, в том числе переданные президентом Абхазии предметы – это подарки, сделанные ему различными делегациями приезжавших в Абхазию, и дары, которые он получил за пределами республики.

"В этом году в отделе естественной истории сделали экспозицию по геологии Абхазии, здесь представлены полезные ископаемые. Это временная экспозиция, потом мы ее демонтируем, потому что площадь музея не позволяет сохранить эту экспозицию", — сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Специально к "Ночи в музее" также была открыта экспозиция в отделе современной истории. "В этом отделе выставлены все подарки президента, которые он передал музею, также есть подарки от нашей дивы Хиблы Герзмава, это "Золотая маска", ее платье — это все мы выставляем впервые", — подчеркнул Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский государственный музей

Кроме того, посетители акции могли полюбоваться памятными монетами, которые были переданы в Госмузей Национальным Банком Абхазии.

"Ночь в музее" вызвала большой ажиотаж среди населения, посмотреть на выставленные экспонаты пришло немало людей.

"Я в этом музее очень давно не была, в последний раз была в детстве, пришла с удовольствием, все очень интересно. Хорошо, что проводятся такие мероприятия. Для детей, конечно, интересно то, что на первом этаже, это флора и фауна, а для меня — еще раз посмотреть выставку, рассказывающую о войне, важно, потому, что это наша история", — сказала посетительница акции Анаид Шахикян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский государственный музей

В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба также в этот вечер было многолюдно, сюда пришли и взрослые и дети, все кому интересна военная история республики.

"Наша цель такова – привлечь к музейной деятельности широкую общественность, особенно молодежь. Так как наш музей является Музеем Боевой Славы, мы хотим, чтобы много людей знало об истории Отечественной войны народа Абхазии", — подчеркнула директор музея Мзия Бейя.

По ее словам, в сравнении с проведением "Ночи в музее" в прошлом году, в этом году появились новые экспонаты.

"В зале Отечественной войны есть рама, которую мы недавно сделали после Санчарской экспедиции. 10 мая была экспедиция в село Лата, где 14 декабря 1992 года был сбит вертолет, по итогам которой и создана экспозиция. Это очень тяжело наблюдать. Это особая часть нашей экспозиции, так как мы открылись 14 декабря 2014 году, эта дата обязывает обратить особое внимание к Латской трагедии", — отметила директор.

© Sputnik Музей Боевой Славы

Пришедшие люди подолгу рассматривали экспонаты, рассказывающие о боевых действиях 1992-1993 годов в Абхазии.

"Мне тяжело говорить, потому что это связано с той потерей, которую понесла Абхазия. На фотографиях те люди, которые воевали, принесли победу абхазскому народу, они представляли честь нации, многие из них погибли", — сказала, преодолевая эмоции, Надежда Елистратова.

Акция "Ночь в музее" прошла и в литературном музее имени Дмитрия Гулиа, ее решили посвятить юбилею Георгия Гулиа – 105-летию со дня рождения.

"Мы уже третий год проводим эту акцию в музее, в первый год это было с участием многих школ, было много экскурсий. В прошлом году гвоздем программы были пародия и юмор наших поэтов и каждый раз акция проходит до глубокой ночи. Исходя из того, что у нас литературный музей, "Ночь в музее" отличается от того, что происходит в Госмузее. Здесь больше звучат стихи, проза, воспоминания о писателях, деятелях культуры", — рассказала директор музея Светлана Корсая.

В этом году программа предполагает участие гостей, пришедших на акцию, сообщила она.

"То есть чтоб не просто был зрителем, а сам принимал участие, так и получилось. У нас выступили школьники Сухумской школы №1, они показали программу из произведений Дмитрия Гулиа — это поговорки, пословицы, фольклор, обряды и так далее", — сказала Корсая.

© Sputnik Литературный музей имени Дмитрия Гулиа

Кроме того, поэты читали свои стихи, и люди любящие литературу. "Я хочу, чтобы в этом доме собирались люди, которые любят литературу и тогда это будет интересно без всякой программы. В этом году акцию "Ночь в музее" мы посвятили памяти Георгия Дмитриевича Гулиа", — заметила она.

К 105-летию со дня рождения Георгия Гулиа в музее была организована фотовыставка и книжная выставка, помимо этого каждый пришедший на акцию по желанию мог почитать какой-нибудь сатирический рассказ писателя.

"Ночь в музее" продлилась с 17:00 до 00:00 часов.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.