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19 мая 1993 года: в Сухуме стреляют по жилым домам

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (279)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пенсионерка, оставшаяся в оккупированном Сухуме, Людмила Тарнава пишет в своем дневнике:

"Пошла в гастроном "Волна" за увиденным там накануне плохоньким повидлом. Какая — никакая, а еда. Будет хлеб, на него помажешь. Центральный рынок все-таки действует. Далеко ходить горожанам западной части города на рынок №2 за Красным мостом. Вещевой рынок очень оскудел. Люди уже продали все хорошее, что имели дома. Перекупщики даже вывозили красивые не дорогие здесь вещи в Тбилиси на продажу. Пошла и вернулась пешком. Света все нет, троллейбусы стоят, чай вскипятить не на чем. Опять буржуйка? А дрова? Была уже в своем дворе, вошла в подъезд, как так грохотнуло совсем рядом, что соседи, находившиеся во дворе, аж присели. А с утра было совершенно тихо", – жалуется пенсионерка.

Людмила Тарнава уже перестала верить в то, что война когда-нибудь завершится. Если даже отведут тяжелую технику, как она пишет в дневнике, все равно останутся автоматчики.

"А их стало не только меньше, но и больше после переговоров в Москве Шеварднадзе и Ельцина. Они фланируют по улицам. И в военной форме и без нее. Вооружены до зубов: сомневаюсь, что бежавшие из Сухума абхазцы вернутся вот так назад под дула автоматов. А разоружаться тут едва ли станут. Завтра 20 мая – срок с начала прекращения огня. А пока он не прекратился. А к вечеру "разошлись" орудия "Град". И это накануне, как считается, прекращения огня 20-го мая! Хорошая же прелюдия к прекращению! И будет ли оно – это прекращение завтра?", – пишет Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (279)



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