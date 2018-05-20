Культурные события Абхазии на неделю: спектакли, инсталляция и концерты

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 21 по 27 мая.

Сухум

Неделя обещает быть насыщенной на культурные события. РУСДРАМ порадует зрителей двумя спектаклями воспитанников "Щуки". 22 и 23 мая в 19:00 состоится спектакль по пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки", а 24 мая в 19:00 полюбившаяся всем в Абхазии "Софичка" по произведению Фазиля Искандера.

© Sputnik Томас Тхайцук Государственный русский театр драмы

В Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба 22 мая в 13:00 покажут детский спектакль "Лесная сказка".

Абхазский Молодежный театр 24 мая в 19:00 вновь представит перед зрителем нашумевший спектакль "Келешбей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

24 мая в 18:00 в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба с концертом выступит ансамбль "Абаза".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Прикоснуться к "Памяти, без названия": СКЛАД показал новую инсталляцию

На культурной площадке СКЛАД:

21 и 22 мая с 11:00 до 18:00 состоится Инсталляция в публичном пространстве.

22 мая в 19:00 показ фильма режиссера Дамиана Сифрона "Дикие истории".

25 мая в 18:00 презентация проекта "Купол" Астамура Бутба.

Гагра

В Гагрском районе 21 мая в 19:00 в парке принца Ольденбургского состоится концерт ко Дню памяти жертв Кавказской войны.

Гулрыпш

В Гулрыпшском районе 24 мая в 15:00 в Доме культуры выступит Камерный оркестр Абхазии.

Гал

В Галском районе, в Доме культуры 27 мая в 10:00 состоится концерт, посвященный 100-летию погранвойск Российской Федерации.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.