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Дмитрий Гвазава

Гвазава снова первый: завершился второй этап Кубка России Mitjet 2L

© Фото: motorsport
В Абхазии
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Второй этап Кубка России по версии Mitjet 2L состоялся на автодроме "KazanRing" в Татарстане в воскресенье 20 мая.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава стал первым на втором этапе Кубка России по версии Mitjet 2L в воскресенье 20 мая, прямая трансляция гонок велась на спортивном российском телеканале "Матч! Наш спорт".

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Лучшее время в квалификационном заезде, как и на первом этапе кубка, позволило Гвазава стартовать с первой позиции. Он сумел сохранить лидерство на протяжении всей гонки, несмотря на незначительную ошибку, которую он допустил вначале заезда.

"Я решил стартовать со второй передачи, а надо было все-таки на первой, так как трасса была не настолько мокрой, как мне показалось. Потом уже было ехать комфортно и все пошло по плану", — рассказал о своем заезде Дмитрий Гвазава журналистам.

Гвазава выступает за команду компании "Lukoil racing", пилотом которой он стал в сезоне 2018 года. За отведенные 20 минут он успел завершить десять кругов и один дополнительный круг после того, как основное время закончилось.

Всего во втором этапе кубка участвовало 10 команд. Длина одного круга автодрома "KazanRing" составляет три километра и 476 метров. Максимальная скорость, которую развил Гвазава в этой гонке, составила 194 километра в час.

Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США.

Основатель серии Mitjet — известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Автомобили класса Mitjet 2L — это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность — 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод.

Вес машины класса Mitjet 2L — 750 килограммов, объем топливного бака — 37 литров.




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