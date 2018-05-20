Тенденция на увеличение: "пьяная" дорожная статистика за апрель

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, за апрель 2018 года ГАИ республики зарегистрировала 247 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, что гораздо больше, чем в марте.

Sputnik

Статистика МВД Абхазии об управлении автомобилем в состояние опьянения за апрель 2018 года не утешительна. Если в марте было зарегистрировано 198 случаев по всей стране, то в апреле – почти на 50 больше и это несмотря на то, что общее количество протоколов было составлено на 15% меньше.

Не до смеха было девятерым водителям подшофе 1 апреля, которых "поймали" в Сухуме, Гудауте и на центральной трассе. Самый пьяный период за месяц выпал на календарные числа с 12 по 16 апреля, когда оштрафовали аж 46 человек за езду в нетрезвом состоянии. Самым "трезвым" днем стало 24 апреля. Тогда отличились только двое очамчырцев.

Рекордсменами по количеству водителей, любящих выпить прежде чем сесть за руль, снова стали мужчины в возрасте старше 50 лет и самому взрослому из них, как и в марте, было 78 лет. Самому молодому – 19.

Второе место в антирейтинге разделили водители в возрасте от 25 до 30 лет и от 35 до 40 лет, которых в апреле было по 41 человеку. На третьей строчке расположились сорока и сорокапятилетние водители. Удивительную стабильность сохраняют девушки. В апреле их снова было две.

"Пьяная карта" Абхазии тоже практически не изменилась в сравнении с мартом 2018 года. Лидерство по-прежнему сохраняет Сухум, который второй месяц подряд опережает главную автотрассу республики по количество штрафов за "пьянку" – 64 и 55 зарегистрированных случаев.

"Бронзу" уступил Очамчырский район Гудаутскому, где в апреле выявили 48 водителей в нетрезвом состояние, что на 20 больше, чем за месяц раньше. Статистику Ткуарчалского района подпортил в последних числах апреля один водитель, а благодаря двоим Галский район занял предпоследнее место в рейтинге самых "пьяных" участков Абхазии.

Сухумский район, который на протяжении многих месяцев можно было ставить в пример, тоже пошел по нетрезвому "пути" и с первой строчки "трезвой" статистики он опустился на четвертую. Свой вклад в это внесли 11 водителей.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических, рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.