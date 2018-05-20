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Книга об абхазской дипломатии издана к юбилею МИД

Книга об абхазской дипломатии издана к юбилею МИД

© Фото: mfaapsny
В Абхазии
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Книга рассказывает об истории становления абхазской дипломатии и о текущей политико-дипломатической деятельности МИД.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел подготовило книгу "Дипломатия Республики Абхазия: 25 лет на службе суверенного государства", выпуск труда приурочен к юбилею внешнеполитической службы республики.

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© Фото : предоставлено Посольством Абхазии
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Книга посвящена месту и роли МИД в системе органов внешних сношений Абхазии, рассказал один из авторов советник министра иностранных дел Тимур Шанава.

"Издание также содержит информацию об истории становления современной внешней политики республики, о текущей политико-дипломатической деятельности МИД, а также об организационной структуре ведомства и работе его структурных подразделений", — отметил Шанава.

Один из разделов книги, по его словам, посвящен практике публичной дипломатии. Кроме того, в качестве приложения в издание включены документы. В частности, постановление о создании Министерства иностранных дел, а также указы, регламентирующие деятельность ведомства.

Помимо авторов книги, заместителя главы МИД Кана Тания и советника министра Тимура Шанава, в работе над подготовкой "Дипломатии Республики Абхазия…"  в качестве научных редакторов приняли участие доктор исторических наук и экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба и доктор филологических наук Вячеслав Чирикба, в прошлом также возглавлявший внешнеполитическое ведомство республики. Кроме того, как отметил советник, помог в написании книги общественный и государственный деятель, один из первых министров иностранных дел республики Сократ Джинджолия.

По мнению авторов книги, издание может быть полезно историкам, преподавателям, студентам отделения "международные отношения" Абхазского государственного университета, а также всем интересующимся вопросами современной внешней политики и дипломатии Абхазии.

В то же время приобрести издание в магазинах не представляется возможным.

"Издание, тиражом в 500 экземпляров, не поступит в продажу. Это скорее юбилейное подарочное издание", — сообщил Шанава.

Ознакомиться с "Дипломатией Республики Абхазия…" можно будет в библиотеках республики. Несколько экземпляров книги также было передано Абхазскому государственному университету и Академии наук Абхазии, сообщили в МИД.

Министерство иностранных дел Абхазии учреждено 17 мая 1993 года в самый разгар грузино-абхазской войны. В разные годы внешнеполитическое ведомство Абхазии возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба.




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