Воспитанная самой природой: поэтесса Инна Хашба отмечает юбилей

О том, как природа разбудила в ней тягу к поэзии, что делало ее необычным ребенком, и о чем было ее первое стихотворение, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Жизненное кредо

Каждый человек должен оборачиваться в прошлое, чтобы лучше понимать будущее, такое мнение высказала юбиляр Инна Хашба в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия, рассуждая о жизни.

Она отметила, что необходимо проводить анализ того, что человек успел сделать за свою жизнь, что ему еще предстоит, почему он допустил те или иные ошибки или наоборот, поступил правильно.

"Не бывает людей, которые достигли всего в жизни и не совершали ошибок, а допускать небольшие ошибки в молодости – это нормально. В жизни бывают не только светлые полосы, но и черные и все это человек должен анализировать, чтобы в будущем допускать меньше ошибок. Что касается меня, если смотреть в прошлое, то мне на душе спокойно, так как я точно знаю, что никому плохого не сделала", — поделилась Хашба и добавила, что оптимизм – это ее жизненное кредо.

Инна Хашба одна из тех, кто на протяжении многих лет принимала активное участие в национально-освободительном движении народа Абхазии. Она отметила, что земля абхазов всегда вызывала чувство зависти, и это в последствие приводило к трагическим событиям.

Богатый своей культурой и традициями народ Абхазии многое пережил за свою историю, и все эти ценности передавались из поколения в поколения. Так воспитали и саму Инну Хашба, чей дед Саат Хашба был довольно известной личностью не только в Абхазии, но и за ее пределами. Он был в числе тех, кто боролся за становление советской власти в республике и входил в движение "Киараз".

"К тому же, мой дед был главой села Пакуаш. Когда я была маленькой, иногда слушала, о чем говорит мой отец с гостями и как-то раз он в шутку сказал, что дедушка, занимаясь народными делами, оставил нас в нищете и то, что он никогда не думал о богатстве. Отец перенял все эти качества и сумел передать их нам – детям", — рассказала Хашба.

Именно такое отношение к традициям, родине и жизни, уверена она, спасает от исчезновения малочисленные народы.

Семья Инны Хашба была большой даже по тем временам. Каждый день за обеденный стол садились до 13 человек, что еще больше укрепляло их сплоченность и разжигало теплое отношение друг к другу.

Поэтическая природа

В детстве Инна Хашба часто помогала отцу по хозяйству и сопровождала его во всех делах. Она очень любила ходить с отцом на пастбище, особенно весной, когда природа расцветала. Любознательность и восприятие прекрасного со временем вылились в творчество.

"Я всегда любила природу, гулять, наслаждаться видами гор и моря. Мне всегда было интересно слушать разные жизненные истории из уст старших, а мама иногда советовала мне прекращать подслушивать взрослых", — рассказала поэтесса.

Умение писать стихотворения Хашба воспринимает, как подарок от самой природы, То, что она росла необычным ребенком, замечали не только окружающие ее люди, но и сама именинница. Даже сны, которые она видела в детстве, были настолько яркими и удивительными, что подтверждали ее близость с природой. При этом, она была очень ранимой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый детский: пламя, горящее шестьдесят лет

Первое свое четверостишие Хашба написала в четвертом классе, и посвящено оно было, конечно же, весне. По просьбе ведущего радио Sputnik Абхазия, юбилярша его прочла прямо в студии.

Опубликовать в то время свои стихотворения в журнале "Амцабз", который Инна Хашба сегодня возглавляет, возможности не было, призналась она. Отдаленность села Пакуаш от Сухума, ужасное состояние дорог и занятость родителей, не позволяли ей самой принести в редакцию свои стихи.

Сделать это ей удалось только в старших классах, когда сотрудники журнала в поисках талантов посетили школу, в которой она училась.

Свое особое отношение к природе Хашба сумела сохранить и по сей день. Несмотря на все тяготы жизни в селе, мыслями она всегда там – в своем любимом селе Пакуаш.

"Нас воспитала природа, которая с годами мне стала нравиться еще больше. Мы настолько были близки с ней, что я слышала язык природы. Честно вам скажу, в детстве я могла различать пения птиц и всегда угадывала, какая из птиц издает звуки", — сказала Хашба.

Инна Хашба родилась 20 мая 1953 года в селе Пакуаш Очамчырского района. С 1974 по 1979 училась в СГПИ имени Максима Горького. Публикуется с 1972. Ее первые стихи были включены в коллективный сборник "Ецаджаа". В 1995 она становится директором литературного мемориального Дома-музея имени Дырмита Гулиа. Работает главным редактором детского журнала "Амцабз".