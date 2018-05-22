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22 мая 1993 года: Грузия перебросила наемников и технику в Сухум

© Sputnik . Олег Макаров
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (282)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованное в газете "Республика Абхазия" 22 мая 1993 года: "Используя прекращение огня, грузинская сторона резко активизировала работу по переброске дополнительных сил в зону конфликта, особенно в город Сухум. Так 22 мая 1993 года командование грузинских войск перебросило в Сухум еще 500 наемников из Украины, численность которых теперь составляет более тысячи человек.

Готовится отправка из Украины в Грузию самых современных танков типа Т–72, Т–80, что, видимо, предусматривалось условиями заключенного между Грузией и Украиной военного договора.

Это сопровождается активизацией деятельности спецслужб Грузии на территории Абхазии, Краснодарского края и республик Северного Кавказа. По данным Министерства обороны Республики Абхазия, некоторые из сотрудников этих спецслужб проходили подготовку на территории Украины.

Министерство обороны Республики Абхазия заявляет, что прекращение огня используется руководством Грузии для наращивания военной силы в зоне конфликта и создания условий для подписания экономического и политического договора с Российской Федерацией.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (282)



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