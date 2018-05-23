23 мая 1993 года: на Гумистинском фронте соблюдается режим прекращения огня

Согласно оперативной сводке министерства обороны Абхазии 23 мая соблюдаются условия прекращения огня.

"Однако противник не собирается выводить тяжелую технику и войска, т. к. используя время перемирия, строит новые доты и дзоты, укрепляет линию своей обороны. На Восточном фронте противник предпринял активные действия. Так, при наступлении в направлении населенных пунктов Мыркула, он потерял убитыми три человека и один танк. Не прекращаются артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов. Ночью, таким обстрелам подверглось село Атара–Абхазская", – сообщает газета "Республика Абхазия".

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