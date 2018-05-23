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23 мая 1993 года: на Гумистинском фронте соблюдается режим прекращения огня

CC0
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (283)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке министерства обороны Абхазии 23 мая соблюдаются условия прекращения огня.

"Однако противник не собирается выводить тяжелую технику и войска, т. к. используя время перемирия, строит новые доты и дзоты, укрепляет линию своей обороны. На Восточном фронте противник предпринял активные действия. Так, при наступлении в направлении населенных пунктов Мыркула, он потерял убитыми три человека и один танк. Не прекращаются артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов. Ночью, таким обстрелам подверглось село Атара–Абхазская",  – сообщает газета "Республика Абхазия".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (283)



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