24 мая 1993 года: грузинские войска нарушили режим затишья

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"24 мая на Гумистинском фронте впервые за несколько последних дней было нарушено затишье. Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из минометов и пулеметов. Жертв и позиционных изменений нет.

Наши войска выполняют приказ о прекращении огня. На Восточном фронте грузинские войска продолжают обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из арт-систем и пулеметов. Так, 24 мая противник произвел артобстрел населенного пункта Атара Армянская из орудий танков и оружейных пулеметов. Жертв нет. По оперативным данным в районе села Мыркула противник сосредотачивает живую силу и боевую технику".

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