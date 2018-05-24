02:26 25 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

24 мая 1993 года: грузинские войска нарушили режим затишья

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (284)
18 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"24 мая на Гумистинском фронте впервые за несколько последних дней было нарушено затишье. Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из минометов и пулеметов. Жертв и позиционных изменений нет.

Наши войска выполняют приказ о прекращении огня. На Восточном фронте грузинские войска продолжают обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из арт-систем и пулеметов. Так, 24 мая противник произвел артобстрел населенного пункта Атара Армянская из орудий танков и оружейных пулеметов. Жертв нет. По оперативным данным в районе села Мыркула противник сосредотачивает живую силу и боевую технику".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (284)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Парламент
    Неожиданная отставка

    Председатель парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Молдовы объявил о своей отставке – в чем причина?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

От пирамид к храмам: подготовка к фестивалю песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Уборка на высшем уровне: как прошел День чистоты в Абхазии
Уборка на высшем уровне: как прошел День чистоты в Абхазии
Дом Правительства РФ (на первом плане) и жилой дом на Кудринской площади в Москве.
Новый кабинет в Доме Правительства России

Соцсети

Sputnikabkhazia