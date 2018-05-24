Время пошло: когда Сухум вернет себе куранты

Сухум лишился своей важной детали – курантов. В "доме с часами", где расположена столичная администрация, разобрали башню и шпиль. О том, как идут работы и когда куранты снова начнут отсчитывать время, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

За последние три дня Сухум обрел непривычный вид. Впервые с 1950 года реставрируют знаменитую башню с часами. Об этом уже на протяжении полугода говорили городские власти, но существенных изменений до сих пор не было заметно.

В начале этой недели здание администрации огородили, рабочие взобрались на башню и начали ее разбирать. Конструкцию демонтируют очень быстро – башня словно тает на глазах.

По словам замначальника "Горстроя" Астамура Пипия, рабочие в первую очередь разобрали кровлю башни, деревянные каркас и шпиль. Сейчас же выламывают стены и убирают мусор.

"Демонтируем все: и башню, и шпиль. Сейчас рабочие уже отбили практически все стены. Вы сами можете сейчас увидеть своими глазами", – приглашает Пипия на крышу, где кипит работа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт башенных часов

На высоте

Через внешнюю лестницу, которая выходит во двор администрации города, поднимаемся на чердак, а оттуда — на крышу, откуда вся столица, как на ладони. Страшновато. Но строителям, кажется, высота нипочем. Кто-то на самой макушке молотком выбивает гвозди из деревянного шпиля, а кто-то кувалдой выламывает стены башни.

"Через пару дней столица и вовсе останется без башни. На месяц будет пустота", – отвечает на удивленный взгляд журналиста замначальника "Горстроя".

Но жителям беспокоиться не стоит. Это все временно – всего месяц, пока не высохнет бетонная основа для нового металлического каркаса.

"Ждать нужно будет месяц, чтобы бетон хорошенько высох", – поясняет Пипия.

Сначала установят новые металлические каркас и шпиль. А затем приступят к кладке стен. Часовой механизм водрузят в последнюю очередь. Завершить ремонт и завести часы вновь столичные власти намерены к концу августа.

"Каркас абсолютно металлический, а вот в кровле все равно будут присутствовать деревянные элементы, без них вовсе не обойтись. Но мы обработаем дерево специальными защитными растворами. То есть проблем таких, как было прежде, в дальнейшем не будет", – добавил Пипия.

Столичным жителям также не стоит беспокоиться за архитектурный облик "визитки" Сухума. На внешний вид башня будет такой же, как и прежде.

"Специально этим занимались архитекторы от администрации города. Они учли все размеры, все детали, элементы башни, составили схемы и дали нам. Мы возведем башню, идентичную прежней", – заверил замначальника "Горстроя".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт башенных часов

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас механизм хранятся в отдельном помещении. Он, по словам начальника "Горстроя", полностью исправен и не требует ремонта.

В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании администрации города.

Мэрия Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.