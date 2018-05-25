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Мраморный клоп

Абхазия получит оборудование из России для борьбы с мраморным клопом

CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (95)
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Борьба с мраморным клопом в Абхазии продолжается, районные администрации выдают крестьянам ядохимикаты для обработки сельскохозяйственных угодий.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Россия поставит в Абхазию 130 ранцевых опрыскивателей для борьбы с мраморным клопом в конце мая, рассказал на радио Sputnik замминистра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

"Работа по борьбе с клопом идет в полном объеме.  Но есть одна проблема – не хватают ранцевые опрыскиватели. Эту задачу мы сейчас решаем. Сегодня подписали соглашение с российской стороной. Думаю, в конце месяца нам предоставят порядка 130 штук ранцевых опрыскивателей, которые сразу же будут распределены по районам", – сказал он.

Борьбу с клопом в Абхазии начали ранней весной. Сначала сельхоз угодья и жилища прошли механическую обработку – ловили вредителя и уничтожали. По словам Даурова, было уничтожено более четырех тонн клопов. Сейчас же сельхозугодья обрабатывают ядохимикатами.

"Во всех районах Абхазии начальники сельхоз управлении работают в тесном контакте с главами администрации сел. Каждый человек может обратиться в администрацию и получить ядохимикаты от клопов. Есть памятки, буклеты для информирования крестьян, чтобы они знали, как бороться с клопами, где получить средства от насекомых. Мы встречаемся с начальниками сельхоз управлении районов, они предоставляют отчеты, сколько площадей обработано уже",  – констатировал замминистра сельского хозяйства.

Совещание российских и абхазских специалистов по координации борьбы с мраморным клопом
© Sputnik Бадри Есиава
Удовлетворительно: первые итоги борьбы с мраморным клопом в Абхазии

Владимир Дауров напомнил, что окончательно избавиться от вредителя не удастся, но существенно сократить популяцию можно.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое лакомится молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом. Также из-за насекомого цена на фундук упал практически в два раза. 

Как бороться с мраморным клопом>>

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии. 

Весной 2018 года Россельхознадзор и российские специалисты по растениеводству подключились к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы, опрыскиватели и пять видов химических препаратов для борьбы  с клопом.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (95)



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