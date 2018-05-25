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Переменная облачность: погода в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (684)
18 0 0

В выходные дни на территории Абхазии будет относительно устойчивая погода, переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что из-за  влияния юго-западной окраины холодного Скандинавского антициклона происходят незначительные перепады температуры воздуха и атмосферного давления, ночью и утром  местами возможен кратковременный, слабый дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер – умеренный, 2-7 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С,  днем воздух прогреется до +31°С.

Температура морской воды +20°С. 

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (684)



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