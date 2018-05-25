Переменная облачность: погода в Абхазии на выходные

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что из-за влияния юго-западной окраины холодного Скандинавского антициклона происходят незначительные перепады температуры воздуха и атмосферного давления, ночью и утром местами возможен кратковременный, слабый дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер – умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем воздух прогреется до +31°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.