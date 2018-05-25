Переменная облачность: погода в Абхазии на выходные

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К "миру" готовы: сборная Абхазии провела контрольный матч перед ConIFA-2018 Сборная Абхазии по футболу отправится в Лондон на Чемпионат мира ConIFA-2018 30 мая, уже на следующий день в столице Англии откроется мировое первенство. 196

Более миллиона иностранных болельщиков приедет на ЧМ-2018 Руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов выразил надежду на то, что все иностранные туристы-болельщики в последующем будут возвращаться в Россию. 25