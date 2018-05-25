Ченгелия о выпускных экзаменах: два серебра

Последний звонок прозвучал во всех среднеобразовательных школах Республики Абхазия в пятницу 25 мая.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Двое выпускников школ Абхазии претендуют на серебряную медаль и около 60 должны завершить учебу с отличием, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия.

"Всего в 2018 году школы Абхазии окончили 1889 выпускников, из них двое претендуют на серебряную медаль и приблизительно до 60 учащихся окончат школу на отлично. Это примерная цифра, так как впереди еще экзамены. В прошлом году были примерно такие же показатели", — сказала Ченгелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок: выпускники Абхазии простились со школой

Помимо выпускных экзаменов, впервые среди учеников 9-х и 10-х классов пройдут экзамены по истории Абхазии. Абхазский язык и литературу должны будут сдать все классы, начиная с 4-го.

Замминистра образования и науки страны сообщила о количестве выпускников по районам. Всего в Сухуме 497 выпускников, в Сухумском районе – 47, Гудаутском – 292, Гагрском – 264, Очамчырском – 156, Ткуарчалском —122, Галском – 288, Гулрыпшском – 123 и выпускники очно-заочной школы и школ-интернатов Абхазии.

Для 1889 абхазских выпускников в 156 школах последний звонок прозвенел в пятницу 25 мая. В 2017 году выпускников было на шестьдесят человек больше.