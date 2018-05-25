К "миру" готовы: сборная Абхазии провела контрольный матч перед ConIFA-2018

Сборная Абхазии по футболу отправится в Лондон на Чемпионат мира ConIFA-2018 30 мая, уже на следующий день в столице Англии откроется мировое первенство.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу в преддверии Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA провела игру с командой состоящей из представителей различных клубов республики.

Встреча проходила на Республиканском стадионе столицы. Как ранее рассказывал врач национальной команды Игорь Киселев, игроки проводят тренировки и игры на естественном покрытии, так как на нем риск получения травм меньше чем на искусственном газоне.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии

Матч должен был ответить на вопрос насколько сборная Абхазии готова к предстоящему мировому первенству, также это была возможность для тренера посмотреть на взаимодействие игроков команды.

Первый тайм игры не принес забитых голов и опасных моментов у ворот обеих команд было немного, в основном футболисты разыгрывали мяч в центре поля или на подступах к штрафным.

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Вторая половина матча началась более активно, спустя всего несколько минут после свистка, возвестившего о начале второго тайма, хорошую возможность отличиться имел игрок сборной Дмитрий Маскаев, однако, после его удара вратарь отбил его на угловой. На это соперники ответили своей атакой, но "выстрел" по воротам получился не столь опасным.

В остальное время команды обменивались обоюдными атаками, когда уже казалось, что игра завершится вничью, футболист сборной Абхазии Виктор Пимпиа забил гол.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии

Я оцениваю эту игру не с точки зрения результата, а с точки зрения командного взаимодействия, что-то получалось, что-то не получалось, нам еще многие аспекты игры надо дорабатывать. У нас еще есть кое-какое время на подготовку и, я надеюсь, что к Чемпионату подойдем в еще лучшем состоянии", — сказал главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал.

В контрольном матче есть положительные моменты, добавил он.

"Положительные моменты будем развивать, а отрицательные устранять, будем работать и готовиться к Чемпионату мира. Пока еще не все игроки, выступающие в России, присоединились к сборной, ждем Анри Хагуш", — отметил главный тренер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии

По итогам жеребьевки сборная Абхазии на Чемпионате мира в Лондоне будет играть во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

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"Я не могу поехать на Чемпионат мира по версии ConIFA, который проводится в этом году в Лондоне. Но буду посещать матчи Сборной Абхазии в рамках подготовки к первенству. Я до сих пор под впечатлением от чувства единства всего народа, которое подарили нам абхазские футболисты, когда Чемпионат мира ConIFA проходил в Сухуме. Желаю нашей сборной успешного участия в футбольных поединках, ведь они действующие Чемпионы мира", — сказала болельщица Асида.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.