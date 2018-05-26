26 мая 1993 года: грузинские войска обстреливают из танков села Восточной Абхазии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке министерства обороны Абхазии? 26 мая на Гумистинском фронте относительное затишье, но на Восточном фронте продолжались позиционные бои.

"Грузинские войска методично обстреливают населенные пункты Очамчирского района из артиллерийских систем. Так, в час ночи 26 мая пять танков противника, приблизившись к населенному пункту Лабра, вели обстрел до пяти утра. Интенсивному обстрелу подверглись населенные пункты Мыркула, Кацихабла, Пакуаш из крупнокалиберных пулеметов. Позиционных изменений нет", – сообщает газета Республика Абхазия со ссылкой на оперативную сводку минобороны республики.

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