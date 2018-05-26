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Танк, архивное фото

26 мая 1993 года: грузинские войска обстреливают из танков села Восточной Абхазии

© Sputnik . Р. Мангасарян
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (286)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке министерства обороны Абхазии? 26 мая на Гумистинском фронте относительное затишье, но на Восточном фронте продолжались позиционные бои.

"Грузинские войска методично обстреливают населенные пункты Очамчирского района из артиллерийских систем. Так, в час ночи 26 мая пять танков противника, приблизившись к населенному пункту Лабра, вели обстрел до пяти утра. Интенсивному обстрелу подверглись населенные пункты Мыркула, Кацихабла, Пакуаш из крупнокалиберных пулеметов. Позиционных изменений нет", – сообщает газета Республика Абхазия со ссылкой на оперативную сводку минобороны республики. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (286)



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