26 мая 1993 года: грузинские войска обстреливают из танков села Восточной Абхазии

"Грузинские войска методично обстреливают населенные пункты Очамчирского района из артиллерийских систем. Так, в час ночи 26 мая пять танков противника, приблизившись к населенному пункту Лабра, вели обстрел до пяти утра. Интенсивному обстрелу подверглись населенные пункты Мыркула, Кацихабла, Пакуаш из крупнокалиберных пулеметов. Позиционных изменений нет", – сообщает газета Республика Абхазия со ссылкой на оперативную сводку минобороны республики.
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