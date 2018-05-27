Культурные события Абхазии на неделю: спектакли, КВН и юбилей

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 28 мая по 3 июня.

Молодежный театр

31 мая в 19:00 Государственный молодежный театр покажет зрителям спектакль "Третий день войны". Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

Госфилармония

На сцене Абхазской государственной филармонии 29 мая в 18:30 состоится игра абхазской премьер-лиги КВН.

В День защиты детей 1 июня в 15:00 покажут спектакль для детей "Дюймовочка". Организаторы: Управления образования Администрации города Сухум, Сухумская вспомогательная школа и детская театральная студия "Арлекино".

© Sputnik Илона Хварцкия Архивное фото филармонии

РУСДРАМ

На сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера 29 мая в 19:00 покажут полюбившийся зрителями спектакль "Пять вечеров".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

1 июня в 19:00 состоится показ комедийного спектакля "Примадонны", главные роли в котором, что интересно – женские, сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

Агудзера

1 июня в 16:00 – Концертная программа ко Дню защиты детей в Клубе поселка Агудзера.

СКЛАД

29 мая в 19:00 фильм "Даллаский клуб покупателей" – режиссер Жан-Марк Валле.

© Фото : Truth Entertainment Voltage Pictures R2 Films Кадр из фильма "Dallas Buyers Club"

Абхазский драмтеатр

29 мая в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре пройдет показ спектакля "Тот, кто свел царя с ума".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Тот кто свел царя с ума

30 мая в 15:00 состоится вечер посещенный 100-летнему юбилею поэта Киршала Чачхалия организованный Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

ГАЛ

1 июня в 14:00 в Доме Культуры города Гал состоится концерт посвященный Дню защиты детей.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.