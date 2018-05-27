Культурные события Абхазии на неделю: спектакли, КВН и юбилей

Афиша культурных событий Абхазии с 28 мая по 3 июня.
Молодежный театр
31 мая в 19:00 Государственный молодежный театр покажет зрителям спектакль "Третий день войны". Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджал.
Госфилармония
На сцене Абхазской государственной филармонии 29 мая в 18:30 состоится игра абхазской премьер-лиги КВН.
В День защиты детей 1 июня в 15:00 покажут спектакль для детей "Дюймовочка". Организаторы: Управления образования Администрации города Сухум, Сухумская вспомогательная школа и детская театральная студия "Арлекино".
РУСДРАМ
На сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера 29 мая в 19:00 покажут полюбившийся зрителями спектакль "Пять вечеров".
1 июня в 19:00 состоится показ комедийного спектакля "Примадонны", главные роли в котором, что интересно – женские, сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.
Агудзера
1 июня в 16:00 – Концертная программа ко Дню защиты детей в Клубе поселка Агудзера.
СКЛАД
29 мая в 19:00 фильм "Даллаский клуб покупателей" – режиссер Жан-Марк Валле.
Абхазский драмтеатр
29 мая в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре пройдет показ спектакля "Тот, кто свел царя с ума".
30 мая в 15:00 состоится вечер посещенный 100-летнему юбилею поэта Киршала Чачхалия организованный Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.
ГАЛ
1 июня в 14:00 в Доме Культуры города Гал состоится концерт посвященный Дню защиты детей.
В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.