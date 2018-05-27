27 мая 1993 года: Алексей Шакирбая комментирует кадровую политику Грузии

Из публикации Алексея Шакирбая "А вы, друзья, как ни садитесь…" в газете Республика Абхазия 27 мая 1993 года: О том, что уголовный элемент в нынешних грузинских военно-политических структурах – вещь органическая и даже неотъемлемая, нам напомнило недавно еще одно незабываемое телезрелище – интервью Сухумскому телевидению бывшего уголовника, бандита и рэкетира, а ныне… начальника военной полиции Сосо Ахалая. Первое, что приходило в голову: перед нами артист эстрады, блестящий пародист. Но ни один актер не сыграл бы Сосо так талантливо, как сам Сосо…

Умелая расстановка кадров – основа успеха в любом деле; при этом необходима преемственность. Именно поэтому Шеварднадзе, характеризуя Каркарашвили, отметил его талант, незаурядные способности и что в его лице он видит будущее Грузии. На талантливости бравого генерала можно остановиться подробнее.

Под его командованием армия, вернее банда мародеров и наркоманов, в течение недели оперативно разграбила столицу Абхазии, было зафиксировано множество случаев изнасилований, перестрелок между боевиками из-за награбленного. Именно Каркарашвили принадлежит историческая фраза, что он не пожалеет жизни ста тысяч грузин, чтобы покончить со всеми абхазами. Наша память сохранила и другое… Идет заседание Госсовета Грузии. Крупным планом показывают Шеварднадзе.

Он как всегда спокоен, в голосе его звучит металл, он неторопливо говорит, что только что ему позвонил Гия Каркарашвили и сообщил о взятии Эшеры, танковые колонны движутся к Гудауте. Многие члены Госсовета не могут скрыть улыбку. Еще бы, операция под кодовым названием "Меч" вступила в завершающую стадию! Лишь на другое утро стало известно: из восьми танков трем удалось вовремя ретироваться на исходные позиции, остальные горели синим пламенем: самодельные гранаты – бутылки с зажигательной смесью – оказались для них роковыми. Месяцы боев под Эшерой не дали никаких результатов, если не считать многочисленных гробов, отправленных во все регионы Грузии. Затем была Гагра.

В парламенте Грузии те события скромно именуют "гагрской трагедией". Генерал потерял пять батальонов, своего родного брата, но, справедливости ради следует отметить, проявил незаурядные способности и смекалку в своевременной эвакуации собственной персоны из Гагры.

Несколько месяцев боев в Очамчырском районе с партизанами, вооруженными на первых порах охотничьими ружьями и самодельными гранатами, также не прибавили славы молодому генералу. Может, он отличился в Мегрелии? По имеющимся у нас сведениям, армия отлично, в короткие сроки справилась с мирным населением, а сам Гия попал в руки разъяренных мегрельских ополченцев.

Они издевались над ним, но, в конце концов, отпустили с миром, предварительно взяв у него слово "никогда больше не брать в руки оружие против своего народа". Как видим, в сложной политической борьбе, развернувшейся в верхних эшелонах власти Грузии, происходит смена декораций. Но, увы, кадровые игры Шеварднадзе не могут никого сбить с толку. Как бы ни пересаживался квартет с места на место, музыка будет исполняться та же самая. Как и предсказывал когда-то дедушка Крылов.

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