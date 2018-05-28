28 мая 1993 года: вспоминают абхаза из Сирии, погибшего при защите Абхазии

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

"Фарид – герой Абхазии".

"Вот уже десятый месяц на нашей родной земле льется кровь. Все это время я не теряла надежды, что моя Абхазия будет свободной и будет процветать. В это верил и Фарид Арютаа – абхазец из Сирии, который три года жил в Абхазии, в городе Очамчыра. С первых же дней войны Фарид, взяв в руки оружие, стал защищать свою Родину – Апсны. Участвовал в борьбе за освобождение Гагры, побывал в плену. После недолгого лечения, зная, что в Очамчырском районе тяжелая обстановка, Фарид первым же вертолетом прилетел в Ткуарчал. Таков был его принцип – быть там, где тяжело. Здесь, на Восточном фронте, воевал не жалея себя. Воевал в Меркуле, Лабре, Атаре, защищал подступы к городу Ткуарчал. И вот в тот роковой день – 16 марта в селе Атара тяжело ранило этого храброго, мужественного человека. Через три дня Фарида не стало… Я хочу обратиться к младшему брату Фарида, Анмаду, который, как я знаю, защищает границу Абхазии у реки Псоу. Анмад, дорогой! Не горюй. Я знаю, что ты сильный парень, также знаю, что для тебя значит потеря твоего брата Фарида. Знай, имя Фарида никогда не умрет. Фарид не просто абхаз, Фарид – душа Абхазии, Фарид – символ свободы Абхазии. Вечная память ему. И мое единственное желание, чтобы именем Фарида было названо одно из красивейших мест Абхазии. Он достоин этого".

Марина Аджинджал, газета "Республика Абхазия", 28 мая 1993 года.

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