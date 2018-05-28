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28 мая 1993 года: вспоминают абхаза из Сирии, погибшего при защите Абхазии

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (288)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

"Фарид – герой Абхазии".

"Вот уже десятый месяц на нашей родной земле льется кровь. Все это время я не теряла надежды, что моя Абхазия будет свободной и будет процветать. В это верил и Фарид Арютаа – абхазец из Сирии, который три года жил в Абхазии, в городе Очамчыра. С первых же дней войны Фарид, взяв в руки оружие, стал защищать свою Родину – Апсны. Участвовал в борьбе за освобождение Гагры, побывал в плену. После недолгого лечения, зная, что в Очамчырском районе тяжелая обстановка, Фарид первым же вертолетом прилетел в Ткуарчал. Таков был его принцип – быть там, где тяжело. Здесь, на Восточном фронте, воевал не жалея себя. Воевал в Меркуле, Лабре, Атаре, защищал подступы к городу Ткуарчал. И вот в тот роковой день – 16 марта в селе Атара тяжело ранило этого храброго, мужественного человека. Через три дня Фарида не стало… Я хочу обратиться к младшему брату Фарида, Анмаду, который, как я знаю, защищает границу Абхазии у реки Псоу. Анмад, дорогой! Не горюй. Я знаю, что ты сильный парень, также знаю, что для тебя значит потеря твоего брата Фарида. Знай, имя Фарида никогда не умрет. Фарид не просто абхаз, Фарид – душа Абхазии, Фарид – символ свободы Абхазии. Вечная память ему. И мое единственное желание, чтобы именем Фарида было названо одно из красивейших мест Абхазии. Он достоин этого".

Марина Аджинджал, газета "Республика Абхазия", 28 мая 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (288)



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  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
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