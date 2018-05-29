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Открытие международного фестиваля музеев Интермузей 2015

Абхазия примет участие в XX Международном фестивале "Интермузей"

© Sputnik . Виталий Белоусов
В Абхазии
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XX Международный фестиваль "Интермузей" пройдет не территории ВДНХ с 31 мая по 3 июня 2018 года.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с министром культуры и историко-культурного наследия Абхазии примет участие в юбилейном XX Международном фестивале "Интермузей", сообщила Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.

"В этом году в фестивале принимает участие Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулиа. Работники музея подготовили павильон, помимо культуры и литературы, музейная экспозиция отражает взаимодействие культур Абхазии и России начала XX века", — добавила она.

Главная цель фестиваля "Интермузей" – укрепление международных культурных связей, подчеркнула министр.

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"В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Георгия Гулиа, в Абхазии эта дата отмечалась, его творчество и жизнь связана с музеем Дмитрия Гулиа, поэтому в экспозицию вошли и его произведения. Помимо нас, в фестивале будет около четырехсот музейных выставок, таких как Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей Пушкина, европейские музеи. За время проведения фестиваля работники музеев будут иметь возможность получить мастер-классы, лекции, получить знания о том, как развивается современная музейная жизнь", — отметила Эльвира Арсалия.

Она добавила, что во время фестиваля "Интермузей" ее заместитель Батал Кобахия выступит на конференции.

"Главной темой конференции станут технологии для сохранения музейных коллекций. Думаю, что теория и практика конференции очень интересна, возможно, с возвращением замминистра, в одном из наших музеев будут применяться новые методы сохранения коллекций", — заметила она.

Впервые делегация из Абхазии приняла участие в фестивале "Интермузей" в прошлом году.

"У Литературно-мемориального музея имени Дмитрия Гулиа появилась возможность наладить контакты с литературными музеями России, принимать участие в их работе", – подчеркнула министр.

XX Международный фестиваль "Интермузей" пройдет не территории ВДНХ с 31 по 3 мая 2018 года. Тема фестиваля "Музей и общество". В этом году в фестивале примет участие Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулиа.




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