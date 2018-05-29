18:14 29 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.64
  • EUR72.53
Поиск
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме

"Сквозь время": выставка трех кабардинских мастеров открылась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23 0 0

Три кабардинских художника представили в Центральном выставочном зале Сухума более 50 работ декоративно-прикладного искусства.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников открылась в Центральном выставочном зале Сухума 29 мая.

Мастера декоративно-прикладного искусства Милана Халилова, Руслан Мазло и Руслан Тхазаплижев представили на обозрение абхазской публики более 50 работ. 

Выставка подразумевает диалог между национальной культурой и современным искусством. В основу работ всех трех художников легло древнее кабардинское ремесло. Как признался один из авторов Руслан Тхазаплижев, цель выставки – показать абхазскому зрителю древний мир кабардинского народа.

Выставка Сквозь время открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

" Мы воспроизвели древние ремесла и придали им современный вид. Это то, чем занимались наши предки: валяние из шерсти, плетение из рогоза. Например, Руслан Мазло из того села, где и сегодня сохранилось плетение из рогоза. Его мама делали аджани (плетение из рогоза – прим.). Он этот материал практически ввел в искусство. На наш взгляд, вещи, которые имеют тысячелетнюю историю – уже предметы искусства", – рассказал Тхазаплижев.

Выставка Сквозь время открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Художник считает, что в современном искусстве должен сохраниться почерк национальной культуры.

"Это такой посыл, чтобы мы не теряли наше национальное искусство", – добавил он.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия назвала выставку интересной и непривычной для республики.

"Мне безумно приятно открывать эту выставку, – призналась Арсалия. – Сегодня представлена очень интересная и непривычная форма искусства для нас. 10 лет назад в Абхазии прошла выставка декоративно-прикладного искусства. Еще тогда это вызвало большой интерес. Некоторые работы даже сохранились в национальной Картинной галерее.

Выставка Сквозь время открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Такая выставка, в котором сочетаются традиционные знания, ремесла, навыки и творческие, индивидуальные черты художника, мне кажется, интересна любой галерее мира. Они являются таким носителем идентичности. Здесь вы сами можете увидеть какие-то орнаментальные решения, цвет и внутреннее ощущение культуры. Я уверена, что выставка будет интересна всем, кто занимается творчеством".

Выставка Сквозь время открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников продлится до 8 июня.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Учебники по истории
    Только для взрослых

    Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.

  • Операция на сердце
    Медицина будущего

    О перспективах превращения Армении в центр высокотехнологичной медицины и биоинженерии – в материале Sputnik.

  • Архивное фото ветровой электростанции
    "Зеленая" энергия

    Первую программу развития казахстанской отрасли возобновляемых источников энергии могут принять на саммите в Астане.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Остались вопросы

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова в третий раз вызвали в Государственный комитет национальной безопасности.

  • Белорусский поисковик Игорь Матюк с капсулой с землей, поднятой со дна Ладожского озера на месте гибели сторожевого корабля Пурга
    Дорогой жизни

    Белорусский поисковик Игорь Матюк доставит в музей "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом капсулу с землей с места гибели сторожевого корабля "Пурга".

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.

  • Конституционный суд
    Рассмотрим позже

    Конституционный суд Молдовы перенес дату рассмотрения запроса либералов о статусе русского языка, закрепленном в законодательстве страны.

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Учебники по истории
    Только для взрослых

    Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.

  • Операция на сердце
    Медицина будущего

    О перспективах превращения Армении в центр высокотехнологичной медицины и биоинженерии – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Килауэа добрался до океана: извергающийся вулкан на Гавайях
С Богом!: футболистов сборной Абхазии благословили перед ЧМ в Лондоне
"С Богом!": футболистов сборной Абхазии благословили перед ЧМ в Лондоне
Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018
Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia