"Сквозь время": выставка трех кабардинских мастеров открылась в Сухуме

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников открылась в Центральном выставочном зале Сухума 29 мая.

Мастера декоративно-прикладного искусства Милана Халилова, Руслан Мазло и Руслан Тхазаплижев представили на обозрение абхазской публики более 50 работ.

Выставка подразумевает диалог между национальной культурой и современным искусством. В основу работ всех трех художников легло древнее кабардинское ремесло. Как признался один из авторов Руслан Тхазаплижев, цель выставки – показать абхазскому зрителю древний мир кабардинского народа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

" Мы воспроизвели древние ремесла и придали им современный вид. Это то, чем занимались наши предки: валяние из шерсти, плетение из рогоза. Например, Руслан Мазло из того села, где и сегодня сохранилось плетение из рогоза. Его мама делали аджани (плетение из рогоза – прим.). Он этот материал практически ввел в искусство. На наш взгляд, вещи, которые имеют тысячелетнюю историю – уже предметы искусства", – рассказал Тхазаплижев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Художник считает, что в современном искусстве должен сохраниться почерк национальной культуры.

"Это такой посыл, чтобы мы не теряли наше национальное искусство", – добавил он.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия назвала выставку интересной и непривычной для республики.

"Мне безумно приятно открывать эту выставку, – призналась Арсалия. – Сегодня представлена очень интересная и непривычная форма искусства для нас. 10 лет назад в Абхазии прошла выставка декоративно-прикладного искусства. Еще тогда это вызвало большой интерес. Некоторые работы даже сохранились в национальной Картинной галерее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Такая выставка, в котором сочетаются традиционные знания, ремесла, навыки и творческие, индивидуальные черты художника, мне кажется, интересна любой галерее мира. Они являются таким носителем идентичности. Здесь вы сами можете увидеть какие-то орнаментальные решения, цвет и внутреннее ощущение культуры. Я уверена, что выставка будет интересна всем, кто занимается творчеством".

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников продлится до 8 июня.