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29 мая 1993 года: гуманитарной помощью спекулируют в Сухуме

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (289)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Давно не писала. И не хочется уже писать. Одно утешение – перемирие, и город не обстреливается, и не бомбят. В остальном все тяготы остались. Жизнь тяжелейшая, впроголодь, если не голод. Полнейший беспредел в ценах и в отношении продуктов. Нас, по сути, завалили гуманитарной, считай, бесплатной помощью. Но мы ее не видим не только бесплатно, но и по госценам.

Царствует черный рынок – вся помощь наша там и по ценам черного рынка. Процветает махровая спекуляция, перекупка этой гуманитарной помощи. По-прежнему перебои со светом, нет огня и питьевой воды. Хлеба тоже нет. И муки – тоже. Сегодня достала на рынке кукурузу по 150 рублей за килограмм и страшно рада. Ее продают по 180 и 200 рублей за килограмм. Это, чтобы как-то протянуть, не умереть от голода.

На хлеб нет надежды. Сейчас появилась зеленая алыча. Варю асыдзбал с мамалыгой и к ней омлет из яичного порошка. Это сейчас и спасает. Но и яичный порошок уже исчез из продажи. А он по 1200 рублей за килограмм. Наверно, теперь цена уже поднимется еще. Цены растут не по дням, а по часам. Беспредел! И это, когда картофель на Брянщине на рынке аж по 20 рублей за килограмм. У нас он по 600 рублей за килограмм. Молодой – за 800-1000 рублей. А пенсия у людей 2300 рублей".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (289)



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