Ясную погоду на вторую половину среды прогнозируют синоптики Абхазии

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. На территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, днем погода прояснится, прогнозируют синоптики Абхазии на среду 30 мая.
Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +16°С, днем воздух прогреется до +28°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение моря умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.