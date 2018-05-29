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Ясную погоду на вторую половину среды прогнозируют синоптики Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (687)
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Погода в среду 30 мая будет формироваться под влиянием подвижного южного циклона и затока относительно холодного воздуха с севера, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. На территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, днем погода прояснится, прогнозируют синоптики Абхазии на среду 30 мая.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +16°С, днем воздух прогреется до +28°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение моря умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (687)



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