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Батал Табагуа

Табагуа о признании Абхазии: результат отношений Сирии и России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Признание Сирией Абхазии (19)
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Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики произошло в большей степени из-за хороших отношений Сирии с Российской Федерацией, сказал депутат Парламента Батал Табагуа в интервью радио Sputnik.

"Сирия, безусловно, видит какую поддержку оказывает Россия Абхазии, как продвигает интересы республики. Вы видите, сколько уже сделала Россия для Сирии, поэтому признание в первую очередь случилось из-за этого", — добавил он.

Депутат Парламента при этом отметил, что МИД Абхазии, различные делегации, посещавшие Сирию, также способствовали налаживанию отношений с САР, что положительно сказывается на двусторонних отношениях.

Флаг Сирии
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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Батал Табагуа считает, что признание страны будет малоэффективным, если государственная система не будет меняться к лучшему.

"Если внутри страны нет условий для нормальной жизни людей, хорошей медицины, достатка, все остальное становится малозначимым, этого никто не может дать, мы сами должны это сделать. Если все страны нас признают, и мы войдем в ООН, то это не будет иметь значения, если мы не построим сильного государства", — уверен он.

Однако признание создает больше возможностей для укрепления и развития страны, заметил Табагуа.

"Это инструмент, который нужно использовать, с помощью которого надо работать, инструмент сам по себе работать не будет. Когда наше государство будет укрепляться внутри, то те государства, которые нас уже признали, будут давать еще больше возможностей для развития республики. Я уверен, что будет широкое признание, когда-нибудь и Грузия признает независимость Абхазии, и в этом направлении надо работать", —  подчеркнул депутат Парламента.

Батал Табагуа заметил, что Абхазия должна стать привлекательной для других стран по своей экономике, курортной сфере и другим направлениям, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему международному признанию.  

"Надо активно работать в близлежащих странах, это Турция, Иран. Вы знаете, какая большая диаспора есть в Турции, но по поводу признания нет продвижения. Я думаю, что если бы Иран и Турция признали Абхазию, для нас это было бы очень положительным фактом", — сказал депутат.

Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный Указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии.

15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.

Темы:
Признание Сирией Абхазии (19)



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