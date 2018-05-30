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Возможны гроза и дождь: погода в Абхазии на четверг

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (688)
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В четверг днем в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 31 мая в Абхазии будет преимущественно без осадков, ближе к вечеру из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами дождь, возможна гроза.  

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С,  днем воздух прогреется до +26°С.

Температура морской воды +21°С. 

Волнение моря от умеренного силой в два балла до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

Темы:
Погода в Абхазии (688)



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