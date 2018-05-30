Возможны гроза и дождь: погода в Абхазии на четверг

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 31 мая в Абхазии будет преимущественно без осадков, ближе к вечеру из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем воздух прогреется до +26°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение моря от умеренного силой в два балла до значительного в три балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.