Возможны гроза и дождь: погода в Абхазии на четверг

В четверг днем в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 31 мая в Абхазии будет преимущественно без осадков, ближе к вечеру из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем воздух прогреется до +26°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение моря от умеренного силой в два балла до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.