Три кита и "Апсхара": какой видит новая организация национальную идею

Общественная организация "Апсхара" представила основные направления своей деятельности и заявила о необходимости формирования национальной идеи.

Sputnik, Астанда Ардзинба

О создании нового объединения "Апсхара" общественные активисты заявили более месяца назад на встрече с журналистами. Однако если тогда структура организации и ее руководители еще не были определены, то на презентации, состоявшейся в среду 30 мая, этот вопрос прояснили.

Так, было заявлено, что в структуру "Апсхара" входит Высший совет организации и Исполнительный комитет, которые возглавили историк Гурам Гумба и бывший депутат Парламента Леван Микаа соответственно.

В своем выступлении Микаа подчеркнул необходимость формирования новой общенациональной идеологии и пояснил роль "Апсхара" в ее создании.

"Мы решили создать интеллектуальную площадку для ученых, институтов, организаций и всех заинтересованных лиц, чтобы на этом этапе проанализировать основные теория и учения, которые могут стать методологической основой для разработки новой национальной идеи", — отметил Микаа.

По его мнению, Абхазия в настоящее время переживает очередной системный кризис, общественное сознание расколото, что осложняет оздоровление общества.

"Очевидно, что общество не может успешно существовать без идеологии, без нее она теряет способность к развитию. Независимой суверенной Абхазии нужна новая общенациональная идеология, и время для создания пришло", — сказал Микаа.

Тремя китами, на которых должна строиться национальная идея, Микаа назвал абхазский язык, Апсуара, как основу абхазской культуры, и Конституцию республики.

Несмотря на то, что члены "Апсхара" отмечают, что планов по трансформации в политическую партию не вынашивают, тем не менее основные направления деятельности объединения касаются в первую очередь государственного устройства Абхазии.

"Решение ряда первостепенных проблем, связанных с базовыми принципами устройства нашего государства и общества и выработки механизмов их реализации позволит нам рассчитывать на успешное и долгосрочное развитие государства", — отметил в своем выступлении член общественной организации "Апсхара", известный также как член политической партии "Айнар" Адгур Лагвилава.

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Среди первостепенных проблем, требующих решения, была названа и проблема развития системы органов местного самоуправления. В частности, Лагвилава заявил о целесообразности народу самому избирать мэров и глав администраций и необходимости перераспределения полномочий между центральной властью и муниципалитетами.

"Центральная власть должна заниматься вопросами безопасности, внешней политики, представлять и реализовывать долгосрочные планы развития. Вопросы же местного значения должны всецело входить в компетенцию выборных местных органов", — отметил он.

Также члены "Апсхара" отметили необходимость борьбы с коррупцией и создания единого стандарта образования.

"Мы почему-то свои школы поделили по национальному признаку: на абхазские, русские, армянские, грузинские. Необходимость перейти на единый стандарт образования давно назрела, в особенности это касается гуманитарного образования", — сказал член "Апсхара" Алхас Джинджолия.

В "Апсхара" заявили об открытии общественной студии, куда может прийти любой житель республики и поделиться своими идеями и предложениями.

Впрочем, большая часть встречи была отведена на доклады по вопросам государственного устройства республики, а не на презентацию самой организации, которая, кстати сказать, до сих пор не зарегистрирована в Минюсте республики. Как заверили представители "Апсхара", документы поданы, и регистрация — это вопрос нескольких дней.