Онкология, дороги, женская консультация: проблемы фондов Абхазии

Председатели и сотрудники шести Государственных фондов Абхазии отчитались о выполнении бюджета за 2017 год в Парламенте Абхазии в среду 30 мая. Все отчеты были приняты депутатами в первом или окончательных чтениях, но остались открытые проблемные вопросы.

Бадри Есиава, Sputnik

ФОМС

Большинство отчетов фондов Абхазии были приняты депутатами Парламента республики в окончательных чтениях. Каждый из них вызывал вопросы и раскрыл немало проблемных моментов.

Фонду обязательного медицинского страхования Абхазии должны с 1994 года и общая сумма задолженностей к 2018 году составила почти 16 с половиной миллионов рублей, о чем проинформировала депутатов Народного Cобрания председатель фонда Валентина Жиба.

Фонд финансирует две целевые медицинские программы – по патологии беременности и поддержке больных онкологией, число которых с годами увеличивается, а возраст заболевших снижается.

"Я не знаю, может причина в нашей экологии или это вообще бич по всему миру, но больных онкологией становится больше и младше. То есть, это заболевание может появиться, как в пожилом возрасте, так и в молодом", — отметила Жиба.

Онкобольных фонд обеспечивает препаратами первой и второй линии, но оплачивать третью линию, он не в состоянии.

Денег недостаточно, подчеркнула Жиба и добавила, что в ФОМС страны поступает только 1% от хозяйственных организаций, а от бюджетных организаций отчислений нет.

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Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба поинтересовался, есть ли у фонда задолженности перед кем-либо по этим двум программам.

Задолженности по линии родовспоможения нет, но по программе онкологии есть долги перед "Абхазформацией".

Экономические санкции в отношении России со стороны запада тоже негативным образом повлияли на выполнение программы, добавила Жиба. Дело в том, что прекратилась поставка некоторых зарубежных препаратов, а использовать их российские аналоги многие в Абхазии отказываются.

Дорожный фонд

Немало вопросов возникло у депутатов Народного Собрания к заместителю председателя дорожного фонда Абхазии Виталию Цвижба.

Парламентарий Дмитрий Дбар был удивлен тому, что по отчетам в Абхазии отремонтировано много дорог, но в действительности их не видно.

"По бумагам говорим, что работы выполнены на 80%, а приезжаем в свои округа и видим, что вообще там никакие работы не проведены. Мы понимаем, что вы исходите из тех средств, что вам дают, но ситуация становится все хуже. По два миллиона тратим на туннели, где даже лампы нормально не работают", — сказал Дбар.

Он также упрекнул автодорожников в недостаточном внимании к дорогам местного значения, но Цвижба объяснил, что в этом их вины нет и ремонт того или иного участка они выполняют по заказу администраций районов и с учетом финансовых возможностей.

Невыполнение доходной части дорожного фонда на семь миллионов 388 тысяч рублей озадачило депутата Парламента Рауля Лолуа. Он предположил, что это может быть связано с оплатой налога на горюче-смазочные материалы заправочными станциями.

Ссылаясь на отчет Контрольной палаты страны за 2016 год, Лолуа сказал, что некоторые индивидуальные предприниматели не стоят на налоговом учете и не платят отчисления в дорожный фонд.

Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба подтвердил, что такая проблема есть. Отсутствует информация об объемах горюче-смазочных материалов, реализуемых в Абхазии.

Фонд социального страхования

Председатель Фонда социального страхования Абхазии Амиран Какалия подробно отчитался о проделанной работе и исполнении бюджета, доходная часть которого в 2017 году составила 96 миллионов 959 тысяч рублей, расходная часть – 100 миллионов 510 тысяч рублей.

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Какалия подробно остановился на работе отделов женской консультации при медучреждениях Абхазии, которые, по его словам, беременным или молодым матерям обходятся слишком дорого.

"Нашим женщинам дорого обходится обращение в женскую консультацию. Мы обратились с письмом в Минздрав для того, чтобы они нам предоставляли всю информацию о тех, кто туда обращается от Гагры и до Гала. Органы социального обеспечения и уполномоченные органы Фонда соцстрахования в районах работают недостаточно", — уверен Какалия.

Он привел в пример случаи, когда в Очамчырском и Гудаутском районах в Фонд социального страхования обращались семьи, в которых воспитывают от восьми и до десяти детей, но они нигде раньше не были учтены. Население непроинформированно о государственных льготах или пособиях, добавил он.

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Пенсионный фонд

Председатель пенсионного Фонда Денис Гулария,представляя свой отчет, подчеркнул, что в штате фонда 33 человека и все обязательства перед пенсионерами Абхазии выполняются исправно.

Исполнение доходной части бюджета составило 962 миллиона 958 тысяч рублей, расходной – 946 миллионов 550 тысяч рублей.

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Депутаты заинтересовались статьей расходов в тридцать миллионов рублей на автоматизацию пенсионной системы страны.

"То, что касается автоматизации, это реформирование самой пенсионной системы, но мы, к сожалению, не смогли этого сделать по объективным причинам", — ответил Гулария.

Фонд инвалидов

С каждым годом у инвалидов Отечественной войны народа Абхазии становится все больше проблем со здоровьем и расходы на их лечение увеличиваются, сказал председатель профильного фонда Бадри Агрба.

Он добавил, что с января 2018 года фонд недополучил около восьми миллионов рублей, а собственные задолженности за медикаменты перед "Абхазфармацией" достигли десяти миллионов рублей. Агрба обеспокоен тем, что программа финансирования медикаментов в скором времени может остановиться.

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Фонд репатриации © Sputnik Томас Тхайцук Как стать репатриантом и "не потеряться" в Абхазии

Отчитаться о работе Фонда репатриации Абхазии пришлось главному бухгалтеру Инге Хурхумал, так как председатель этого фонда покинул свой пост, а нового еще не назначили.

К самому отчету нареканий у депутатов, практически, не было. Большую часть беседы занял жилищный вопрос репатриантов. Дмитрий Дбар с уверенностью заявил, что ему известны факты, когда репатрианты продают дома или квартиры, выделенные им государством, хотя юридических прав у них на это нет.

Хурхумал попыталась убедить депутата в том, что все жилье, которое стоит на балансе фонда, продать они не могут, но у них есть право выкупа, что в последствие им дает юридическое разрешение на продажу. Выкуп происходит по балансовой стоимости, добавила она.