Весна тревоги нашей: чем запомнилось время между зимой и летом в Абхазии

В первый день лета редакция Sputnik Абхазия решила вспомнить, чем запомнилась прошедшая весна, какие значимые политические и культурные события произошли в республике.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Весна перемен

Первый день весны начался с открытия новой "Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии". Она поддерживает ведение бизнеса среди предпринимательниц республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии" создана при ТПП Абхазии

Март знаменовался уникальными визитами. Так, 7 марта впервые Абхазию посетила делегация Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства. Иностранных депутатов заинтересовала республика. Теперь они готовы к установлению связей с Абхазией в области экономики и здравоохранения.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи с депутатами Палаты Представителей Иорданского Хашимитского Королевства

18 марта жители Абхазии выбирали президента России. Больше всех голосов в Абхазии набрал Владимир Путин – 39 тысяч 427 голосов.

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"Так же, как и на территории Российской Федерации, с большим отрывом на выборах победил Владимир Владимирович Путин. Единственное, в Абхазии он набрал примерно на 20% больше, чем в России. Из результатов выборов также обращает на себя внимание то, что в четверку в отличие от того, что произошло в России, вошел Сергей Николаевич Бабурин. Я думаю, это объяснимое явление, потому что этого человека в Абхазии знают, он здесь довольно популярен как политик", — констатировал бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев.

© Sputnik . Aleksey Druzhinin Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина

Выборы президента России 2018>>

20 марта 2018 года первый посол России в Абхазии Семен Григорьев объявил о завершении своей дипломатической миссии.

"Я завершаю здесь свою командировку, несомненно, с чувством выполненного долга, с чувством сделанной большой работы. В 2008 году все строительство наших двусторонних отношении начиналось с нуля. Да, связи были до августа 2008 года, но они носили негосударственный характер, а система начала выстраиваться с 26 августа 2008 года. Сегодня, по истечении 9 лет, эта система существует. У нас на твердой базе все договорно-правовые основы, которые включают около 107 договоров и соглашений. Создано надежное крепкое здание двустороннего взаимодействия во всех областях: военно-политическом, дипломатическом, социально-экономическом, гуманитарном", – сказал Григорьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семен Григорьев

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Новым послом России в Абхазии Владимир Путин назначил Алексея Двинянина 30 марта.

Перемены произошли и в правительстве Абхазии. Так, 24 апреля президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия, который ранее возглавлял ТПП Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Геннадий Гагулия

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Новый премьер после своего назначения предупредил, что больших изменений в составе правительства не будет, однако не исключил, что в нем могут появиться новые лица. Первым вице-премьером стал Даур Аршба, возглавлявший Администрацию президента страны. Помимо первого вице-премьера Даура Аршба, в Кабмине появилось еще два новых вице-премьера — Джансух Нанба, который стал также и министром финансов, и Астамур Кецба. Но больших перемен в составе правительства не произошло.

Новый состав Кабинета Министров Абхазии>>

Конец весны порадовал признанием независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики.

"Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни", – сказал в обращении президент Рауль Хаджимба 29 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой

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Весна борьбы

"Война" с мраморным клопом продолжается. Так 2 марта указом президента Абхазии создан республиканский штаб по борьбе с вредителем.

24 марта на подмогу подтянулись и специалисты Россельхознадзора. А уже 25 марта в Абхазии объявили охоту на мраморного клопа для научных исследований в НИИ России. Местным жителям обещали по тысяче рублей за килограмм насекомого.

"В самый ближайший период нужна большая масса клопа для лабораторных испытаний, связанных с выработкой феромонов. И российская сторона объявляет для дополнительного стимулирования населения – тысяча рублей за килограмм мраморного клопа, который будет собран в ближайшее две недели. Клоп нужен для дополнительных научных исследований, которые нужно произвести быстро и решительно. Все результаты исследований вернутся в Абхазию в виде эффективных феромоновых ловушек", – объявил заместитель министра сельского хозяйства России Джмабул Хатуов.

© Sputnik . Бадри Есиава Мраморный клоп, которого собрали жители Гулрыпшского района

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В числе гуманитарной миссии России оказалась и поставка в Абхазию ручных ранцев-опрыскивателей.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения 2 апреля 2018 года. Ограничения ввели из-за распространения мраморного клопа в республике.

"Понятно, что это несет определенный экономический вред нашим абхазским коллегам. Мы тоже крайне разочарованы этой ситуацией, но, к великому сожалению, мы вынуждены это сделать просто потому, что нам необходимо сохранить благополучие нашей территории, и пока единственный способ это сделать — это запретить ввоз продукции", — заметила представитель Россельхознадзора.

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24 мая на ИнгурГЭС произошла авария, в результате которой без электроэнергии остались три района Абхазии.

"Все произошло моментально. Знаем, что вода пошла с пятого водовода. Как все выкачаем и дойдем до места происшествия, тогда будем знать. Никто не пострадал. Последствия аварии устраняются силами сотрудников ИнгурГЭС", — сообщил директор станции Леван Мебония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Машинный зал Ингур ГЭС

Весна премьер и открытий

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера впервые поставили спектакль "Игрок" по Достоевскому 27 марта. В постановке впервые задействовали четырех студентов Театрального института имени Бориса Щукина. За "Игроком" последовала вторая премьера за сезон – "Все мои сыновья". Спектакль произвел фурор среди абхазской публики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

Премьерой этой весной порадовали и Абхазский драматический театр, и Абхазский Молодежный. Так, 25 апреля в театре имени Самсона Чанба поставили спектакль "Носороги" по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско. А 11 мая "Молодежка" порадовала спектаклем "Третий день войны".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Носороги"

Изумительная Абхазия: какой увидели страну гости международного кинофестиваля>>

2 апреля открылся первый Сухумский международный кинофестиваль, который собрал под крышей РУСДРАМа молодых режиссеров с разных уголков мира, а также известных кинозвезд из России. В тройку победителей фестиваля вошла картина режиссера Инара Нармания из Абхазии, его фильм "Меня зовут Махаз" получил первое место, второе место заняла кинолента "Новый дом" режиссера Жига Вирка из Словении, а Гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм "Костик".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский международный кинофестиваль

Больше, чем кино: вручение наград победителям Сухумского кинофестиваля>>

10 апреля в ходе очередной экспедиции российские спелеологи обнаружили новые коридоры в пещере Веревкина, которая снова удивила мир, побив собственный рекорд по продолжительности. На сей раз спелеологам удалось спуститься до отметки 2212 метров.

Спелеолог Барашков о сенсационном открытии в пещере Веревкина в Абхазии>>

Участниками уникальных находок стали и работники Sputnik. 5 мая журналисты передали в Абхазский государственный музей целую античную амфору IV-III веков до нашей эры. Амфоры для Абхазии не диковинка, но чаще всего их находят разбитыми, а сотрудникам Sputnik вместе с рыбаками удалось достать из глубин Сухумской бухты абсолютно целый кувшин. Находка, скорее всего, войдет в экспозицию Госмузея.

© Sputnik Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

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