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Последствия аварии на ИНГУР ГЭС устранены

Последствия устранены: ИнгурГЭС заработала в обычном режиме

© Фото: РУП "Черноморэнерго"
В Абхазии
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Из-за аварии, которая произошла 24 мая на ИнгурГЭС, затопило турбинный этаж машинного зала, ремонтные работы затянулись на пять дней.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Последствия аварии на ИнгурГЭС устранены, станция работает в обычном режиме, сообщило РУП "Черноморэнерго" в пятницу 1 июня. 

Из-за аварии затопило турбинный этаж машинного зала, где расположены и маслонапорные установки. Ремонтные работы затянулись на пять дней.

Ингур ГЭС.
© Sputnik Роберт Джопуа
Авария на ИнгурГЭС: энергоснабжение Абхазии восстановлено, последствия не устранены

Энергоснабжение Абхазии на время аварии осуществлялось Перепадной ГЭС — 1 и по ВЛ —220 кВ "Псоу" с учетом собственных нужд ИнгурГЭС, говорится в сообщении.

ИнгурГЭС, крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина — на грузинской стороне. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Однако ГЭС не ремонтировали с 2006 года — тогда гидроэлектростанция приостановила выработку электроэнергии на два месяца.




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