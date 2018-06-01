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Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой

Хаджимба о признании Абхазии Сирией: была проявлена большая решительность

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Признание Сирией Абхазии (24)
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Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой, состоялся во дворе Министерства по репатриации в пятницу 1 июня.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сирийская Арабская Республика проявила большую решительность, признав независимость Абхазии, сказал президент Рауль Хаджимба на митинге, посвященном признанию Сирией независимости республики.

"Признание Абхазии Сирией — очень значимое событие. Впереди у нас много вопросов, которые надо решать, это создание документов, закрепляющих наши взаимоотношения, это нелегкий труд, но я уверен, что и в Сирии, и в Абхазии проведут качественную работу и, надеюсь, что в скором времени состоится наша встреча с руководством Сирии", — добавил он.

Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой

Между Абхазией и Сирией есть много вопросов, по которым возможно конструктивное сотрудничество, заметил президент, также он подчеркнул, что необходимо проводить работу, направленную на сближение абхазской диаспоры, живущей в Сирии к своей исторической родине.

Министр по репатриации Беслан Дбар отметил, что признание Абхазии Сирийской Республикой навсегда останется в истории абхазского народа как значимое событие.

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"Сирия во главе с Башаром Асадом более семи лет боролась с терроризмом, и сегодня сирийский народ одержал победу. В эту победу большой вклад внесла Российская Федерация. Признание Сирией нашей республики стало большим событием, поздравляю всех с этим событием", — подчеркнул Дбар.

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Беслан Дбар отметил значительную помощь представителей абхазской диаспоры из Сирии в борьбе за независимость Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

На митинг, посвященный признанию Абхазии со стороны Сирии, пришло немало людей, среди которых репатрианты, вернувшиеся на историческую родину. Многие держали в руках абхазские и сирийские национальные флаги.

Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный Указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии.

Флаг Сирии
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15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.

Темы:
Признание Сирией Абхазии (24)



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