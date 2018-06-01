Из газеты "Республика Абхазия". Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия от 1 июня 1993 года:

"На Гумистинском фронте начались позиционные бои. В 13 часов дня противник обстрелял позиции наших войск из минометов и пулеметов. В 23 часа позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия вновь были обстреляны из БМП и крупнокалиберных пулеметов. Ранен один боец. Вооруженные силы Республики Абхазия открыли ответный огонь. На Восточном фронте шли бои. В 18 часов 1 июня противник предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Лабра. Атака была отбита. Грузинские войска потеряли до 10 солдат убитыми и ранеными. Среди них лица украинской национальности. В 20 часов населенные пункты Бедиа, Ачааркыт, Атара, Кутол были обстреляны из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов. Позиционных изменений нет".

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