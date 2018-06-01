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1 июня 1993 года: на Гумистинском фронте начались позиционные бои

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (292)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия". Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия от 1 июня 1993 года:

"На Гумистинском фронте начались позиционные бои. В 13 часов дня противник обстрелял позиции наших войск из минометов и пулеметов. В 23 часа позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия вновь были обстреляны из БМП и крупнокалиберных пулеметов. Ранен один боец. Вооруженные силы Республики Абхазия открыли ответный огонь. На Восточном фронте  шли бои. В 18 часов 1 июня противник предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Лабра. Атака была отбита. Грузинские войска потеряли до 10 солдат убитыми и ранеными. Среди них лица украинской национальности. В 20 часов населенные пункты Бедиа, Ачааркыт, Атара, Кутол были обстреляны из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов. Позиционных изменений нет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (292)



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