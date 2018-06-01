"Инопланетная" сказка и грузовик шариков: в Сухуме отметили День защиты детей

В Международный день защиты детей на набережной Сухума звучали музыка и детский смех. О том, как прошел праздник для маленьких жителей и гостей столицы, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Праздничное представление для самых взыскательных зрителей состояло из двух частей, сначала дети оказались участниками театрализованного представления в исполнении молодежного клуба "Yong Life-Cухум", затем напротив Абхазского драматического театра провели концерт. Мероприятия были организованы Комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума и благотворительным фондом "Поколение", при поддержке сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Спасти иноплонетянина

В парке имени Баграта Шинкуба детский смех и музыка дополняли друг друга, когда к собравшимся вышли участники молодежного клуба "Yong Life-Cухум". Детская интерактивно-развлекательная программа началась с появления профессора Барбары Бейкер, которая из-за неудачного научного эксперимента открыла портал с космосом, откуда на Земле очутился инопланетянин Йондо, сын Йондо.

Синеголовый и длинноухий Йондо пришелся по душе детям, инопланетянин стал проводить различные веселые игры для малышей. Попытки инопланетянина Йондо вернуться в свою Вселенную оказались тщетными, так как батареи в его шлеме сели.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Для того чтобы зарядить батареи, дети должны были станцевать ритмичный танец, когда и это не помогло, Йондо объявил конкурс — дети должны были нарисовать "космолеты", с помощью которых он собирался вернуться на свою планету.

Маленькие художники проявили все свои умения в рисовании, затем они своими руками сделали бумажные "космолеты", которыми сначала закидали Йондо, а потом друг друга. К радости детей история инопланетянина Йондо закончилась благополучно, за ним прилетели спасатели и эвакуировали его с Земли.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Среди детей, принимавших участие в интерактивно-развлекательной программе, были дети с ограниченными возможностями.

"Мы уже несколько лет занимаемся волонтерской деятельностью для ребят с ограниченными возможностями, мы организуем для них ежегодный лагерь, который называется "Жизнь без границ". Для нас это дети с безграничными возможностями, они могут наравне со всеми участвовать, играть, веселиться", — сказал руководитель молодежного клуба "Yong Life-Cухум" Павел Гайдержи.

Песни и танцы для детей

После того как интерактивно-развлекательная программа завершилась, все устремились поближе к сцене, которую установили рядом с Абхазским драматическим театром. По словам главного специалиста комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсмы Квициния, отмечать Международный день защиты детей стало доброй традицией.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

"Во второй части у нас концерт с участием самых юных исполнителей, и хочется отметить, что для большинства из участников это дебютные номера", — отметила она.

В нескольких метрах от сцены была установлена фотозона, где родители и их дети могли сделать кадры на память, а со стоявшего неподалеку грузового автомобиля желающим раздавали праздничные шары.

© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

"Мы пришли сюда недавно, и мне очень нравится концерт, который нам показывают, песни веселые, и еще тут красочно", — сказал один из "виновников" праздника Алан Шаймарданов.

День защиты детей © Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей © Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей © Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей © Sputnik / Томас Тхайцук

День защиты детей © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей

Жаклин Убирия также осталась довольна увиденным, она сказала, что праздник получился очень красочным и веселым. Для маленьких зрителей выступили детские танцевальные и песенные коллективы, а также звезды абхазской эстрады порадовали детей своими песнями.