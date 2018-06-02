2 июня 1993 года: митинг в память российских пилотов убитых грузинской армией

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия". Митинг памяти российских пилотов.

"Обнаглевшая от безнаказанности грузинская военщина продолжает творить свои кровавые дела. 24 мая над высокогорным селом Сакен Гульрыпшского района, которое контролируется грузинской стороной, был сбит еще один российский вертолет, перевозивший гуманитарный груз из Теберды в блокадный Ткуарчал.

Экипаж Николая Касимова выполнял полет из поселка Хабез в Ткуарчал с грузом 4 тонн муки и медикаментов, следуя на высоте 3500 м. На траверзе Сакени, Гульрыпшского района, по вертолету была выпущена ракета со стороны грузинских позиций, после попадания которой он загорелся и упал на землю.

Экипаж из пяти человек в составе командира Николая Касимова, второго пилота Леонида Чупрова –(командир Ми-8, полетел заменив второго пилота), штурмана Александра Савельева, бортрадиста Евгения Федорова и бортмеханика Владимира Царева погиб. Тела погибших были доставлены в Гудауту лишь вечером 1 июня.

Их тела, сказал, выступая на траурном митинге 2 июня у Гудаутского районного Дома культуры, командующий российскими войсками в Абхазии генерал-лейтенант Александр Чиндаров, были сначала брошены в яму и не по-человечески закопаны.

"Лишь после длительных, унизительных переговоров тела были выданы. Мы решительно осуждаем позицию грузинского руководства и заявляем, что не дадим растоптать абхазский народ", — сказал Чиндаров."

Газета Республика Абхазия, 2 июня 1993 год.

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