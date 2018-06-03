Театр, SKLAD и ЦВЗ: куда сходить в Абхазии на следующей неделе

Афиша культурных событий Абхазии с 4 по 10 июня.
Неделя не богата на культурные события. И тем не менее есть куда сходить.
В ЦВЗ Сухума продолжается выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников. Мастера декоративно-прикладного искусства Милана Халилова, Руслан Мазло и Руслан Тхазаплижев представили на обозрение абхазской публики более 50 работ. Выставка подразумевает диалог между национальной культурой и современным искусством. В основу работ всех трех художников легло древнее кабардинское ремесло.
В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 5 и 6 июня в 19.00 состоится спектакль "Носороги" французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско. Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Это абсурдная история о том, как люди внезапно по неясным причинам превращаются в носорогов.
В Абхазском Молодежном театре 7 июня в 19.00 вновь покажут зрителю спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.