Театр, SKLAD и ЦВЗ: куда сходить в Абхазии на следующей неделе

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 4 по 10 июня.

Неделя не богата на культурные события. И тем не менее есть куда сходить.

© Sputnik Афиша

В ЦВЗ Сухума продолжается выставка "Сквозь время" трех кабардинских художников. Мастера декоративно-прикладного искусства Милана Халилова, Руслан Мазло и Руслан Тхазаплижев представили на обозрение абхазской публики более 50 работ. Выставка подразумевает диалог между национальной культурой и современным искусством. В основу работ всех трех художников легло древнее кабардинское ремесло.

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В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 5 и 6 июня в 19.00 состоится спектакль "Носороги" французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско. Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Это абсурдная история о том, как люди внезапно по неясным причинам превращаются в носорогов.

© Sputnik Афиша

В Абхазском Молодежном театре 7 июня в 19.00 вновь покажут зрителю спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.

© Sputnik Афиша

На культурной площадке SKLAD с 5 по 7 июня состоится выставка "Книга путешествий" Александра Шоуа. Время проведения – с 11.00 до 19.00. Здесь же 8 июня покажут фильм "Рок-волна" режиссера Ричарда Кертиса.