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3 июня 1993 года: конец хрупкого перемирия

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (294)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, которая осталась в окупированном Сухуме:

"Мне так тяжко, что не могу не сесть за дневник. Скоро год, как идет эта война. Вчера по телевидению объявили, что хрупкое перемирие кончилось. А в Очамчирском районе его и не было. Неужели опять будут обстреливать и бомбить Сухум? Проснулась я в 7 часов утра от спазмов в груди – это сердце. Приняла лекарства, под их действием уснула и проспала до 11 часов утра.

Ходила к роднику аж в Ачадару. Там пустота и тишина. Днем по улице Эшба оттуда шли мужчины с лопатами на плечах. Все время шли. Или  огороды копали? Маловероятно! Скорее всего, рыли окопы и укрепления, пользуясь затишьем. Потом проехало несколько открытых грузовых машин. На одной была роскошная импортная мебель, в двух других – одни стулья, много стульев, мягкие. Все вывозят и вывозят. Если в августе грабили из-за радиоаппаратуры и тряпок, то теперь берут все подчистую, не оставляя ничего! И все еще говорят при этом о примирении. Странная логика! По телевидению ничего утешительного. Гуманитарная акция из Сочи тоже на ладан дышит. Не хочет грузинская сторона этого. Для Сухума, да, согласна принять, потому что себе ее заберет, эту гуманитарную помощь, в Ткварчели – нет. По телевидению правительство Грузии сделало интересное заявление: свыше 85 % населения Грузии живет за чертой бедности (как это они решились сказать это прямо?) по вине той же России, которая увязывает политические отношения с экономическими. Вот так-то! Опять Россия виновата! Держаться от нее хотят подальше, но при этом, чтобы она нас кормила. Глава государства Грузии поехал за помощью  в Казахстан".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (294)



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