Агрба о фестивале "Стоянка человека": будет две премьеры

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоится с 13 по 15 июня в Сухуме.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Будут две премьеры в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.

"Главное отличие от предыдущих фестивалей в том, что в этом году будут две премьеры по произведениям Фазиля Искандера – "Широколобый" в РУСДРАМе, которую поставит Искандер Сакаев и короткометражный фильм "Мальчик и война" режиссера Мадины Аргун на малой сцене в Абхазском государственном драматическом театре", — сказала Агрба.

Она добавила, что продолжились работы по подготовке литературного путеводителя по "Искандеровской Абхазии", и в июне 2018 года презентуют этот литературный путеводитель по Гагре.

© Fotolia / Kara Виртуальный тур по книгам Искандера представили в Сухуме

"Эту карту составляла Сария Нанба, которая с большим удовольствием подключилась к нашей идее, а художником карты она пригласила сотрудницу Министерства культуры Абхазии Мадину Чкотуа. Презентация пройдет в Доме юношества в Сухуме", — отметила Агрба.

Подготовка к фестивалю находится на заключительном этапе, почти уже все готово, подчеркнула директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.

"В принципе, у нас уже все почти готово, кроме ежедневных спектаклей. Программа готова, экскурсии тоже", — сказала Агрба.

Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проводится в Абхазии четвертый год подряд. Его организаторы Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

Открытие состоится 13 июня в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера премьерой спектакля "Широколобый", по мотивам произведения Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".

14 июня в Сухумском доме Юношества пройдет конкурс рисунка "Грушевый компот". В тот же день в 15:00 – презентация литературного маршрута по "Искандеровской Гагре".

© Sputnik . Анатолий Гаранин Третья "Стоянка человека"

Завершится фестиваль 15 июня показом спектакля на малой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера — "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989; роман на автобиографической основе).