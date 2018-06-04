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4 июня 1993 года: Абхазия превратилась в "слоеный пирог"

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (295)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Света опять нет. Как погас вчера в седьмом часу вечера, так больше и не дали. Хлеб утром давали совсем немножко. Потом окно закрыли. Я не ходила за ним, а с утра пошла в Ачадару за родниковой водой, хворостом. Потом я присмотрела там несколько пустых винных бутылок, их принимают по 5 рублей за штуку — дешево, но и это деньги. Нашла шесть бутылок. На обратном пути срезала букет  розочек у дороги.

Так и шла с сумками: на дне сумки хворост, бутылки, а сверху – розы; в другой руке – вода в двух баллонах из родника. Несмотря ни на  что, тяга к цветам, к красоте. Бедные мы, бедные! Сколько ни пытались правители, не вытравили в нас лучшие человеческие чувства. Слышала, что готовят наступление на Гудауту. Что-то не похоже. Военных возле нас очень мало, многие уехали, остались лишь местные. А в Ачадаре вообще мертвая зона – никого. Наверно, дежурят в окопах у Гумисты.

Опять ночью стали стрелять. Слышала сквозь сон. Мы так отвыкли за время перемирия от стрельбы пушек, что теперь придется снова привыкать. Неужели будут снова бомбить и обстреливать город? Абхазия сейчас похожа на слоеный пирог. Галский район контролируют грузины, в Очамчырском – идет война, и контроль над селами меняется. Ткуарчал – в осаде и блокаде, внутри там абхазцы. Сухум – в руках грузинской стороны целиком, Сухумский район наполовину контролируют абхазцы за рекой Гумиста, а половину, по эту сторону реки Гумиста, – грузины, Гудаутский район с Новым Афоном  и город Гагра — в руках абхазцев. Вот такой вот послойный "пирог"!

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (295)



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