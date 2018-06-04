Перевернутая страница: как живет Нацбиблиотека спустя год после открытия

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Директор Национальной библиотеки Борис Чолария рассказал, что сегодня в библиотеке хранятся 27 тысяч книг на абхазском языке, 331 тысяча книг на русском языке и 150 тысяч штук периодических изданий.
Для удобства читателя
После официального открытия Нацбиблиотеки, как и до этого значимого события, проводилась работа, направленная на создание удобных условий для читателя, рассказал Борис Чолария.
"Мы применяем новые технологии для того, чтобы было удобно нашим читателям, если читатель хочет книгу в печатном виде, мы даем ему такую возможность, если в электронном виде, то соответственно — в электронном", — заметил он.
При этом директор подчеркнул, что значительная часть книг еще не доступна читателям в электронном варианте.
"Все абхазские книги, которые издавались с 2000 года, есть в электронном виде, к оцифровке того, что издавалось ранее, мы еще, к сожалению, не приступили. У нас есть для этого необходимая техника, машина, которая проводит оцифровку, ее надо распломбировать, установить программу, обучить персонал", — добавил директор.
Распломбировать машину может только поставщик, сообщил Борис Чолария.
"Мы знаем эти требования, мы обращаемся с ней осторожно, так как техника дорогая. В течение года этот вопрос не может решиться, потому что надо пригласить специалистов, заплатить за программу. Только тогда мы можем приступить к оцифровке абхазских книг, этот вопрос находится на стадии решения", — заверил Борис Чолария.
Спад посещения библиотеки
По словам директора Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир, отмечается спад посещения библиотеки читателями.
"Но спад связан только с тем, что страна не покупает новую информацию, такой возможности у нас нет, более того, свыше двух лет из-за отсутствия финансирования к нам не поступает 42 наименования периодических изданий из России. Мы не можем сказать, что у нас катастрофическое состояние, читатели у нас есть, конечно, в меньшей степени, но все же. Во время образовательного процесса в школах и вузах поток читателей увеличивается", — подчеркнул Чолария.
Также научные соискатели, ученые посещают Национальную библиотеку, сообщил Борис Чолария.
Заведующая читальным залом Нацбиблиотеки Людмила Черевко рассказала, что читателей больше, когда идет экзаменационная сессия.
"Так как вошел в моду интернет, читатели больше пользуются им, но и сейчас люди приходят и просят книги, так как заменить книгу непросто. У нас есть книги по всем отраслям знаний, начиная с естественных наук, кончая художественной литературой", — отметила она.
Черевко рассказала, что книги не выдаются из читального зала, однако постоянным читателям делают исключение.
"За 25 лет очень мало книг, которые приобрели, бывают дарственные книги, кто-то приносит свои старые книги, но это все устаревшая литература, а нам необходима новая. У нас есть факультет международных отношений, экономический факультет и другие, им нужны новые книги", — заметила Черевко.
Рамазан Капба частый посетитель Национальной библиотеки, несмотря на возможность пользоваться интернетом, он предпочитает читать книги.
"Книга мне привычней, по своей профессиональной деятельности мне часто приходится читать новую литературу, и делаю я это в библиотеке", — сказал Капба.
Заведующая отделом электронного обеспечения Рафида Гулария рассказала, что отдел занимается ведением электронного каталога.
"База создается в течение 15 лет, и уже составляет около 140 тысяч единиц. Начинали с одного компьютера, сейчас уже у нас 60 рабочих мест и для пользователей, и для сотрудников библиотеки. Сотрудники занимаются пополнением электронного каталога, традиционный бумажный вариант сейчас переводится в электронный вид", — сообщила она.
Проблема кровли
Как рассказал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, вопрос кровли все еще остается нерешенным. Из-за плохой крыши библиотеку часто затапливает, что уже привело к тому, что 800 книг из фонда национальной литературы утрачены безвозвратно.
"Сейчас готовится сметная документация по кровле, конечно, актовый зал также надо защитить, так как в каждый дождь его затапливает. Мы подставляем ведра, когда идет дождь, конечно, это нас беспокоит", — подчеркнул Борис Чолария.
Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась долгая процедура организации и расстановки библиотечного фонда. За последние полтора года 331 тысяча книг была очищена и отреставрирована.
В библиотеке хранятся 150 тысяч экземпляров периодических изданий, из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На четырех этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг.