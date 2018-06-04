Перевернутая страница: как живет Нацбиблиотека спустя год после открытия

Официальное открытие Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир в Сухуме состоялось более года назад – 1 июня 2017 года. Как активно люди пользуются услугами главной библиотеки страны, какие трудности существуют и что предлагает библиотека своим читателям, об этом читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Директор Национальной библиотеки Борис Чолария рассказал, что сегодня в библиотеке хранятся 27 тысяч книг на абхазском языке, 331 тысяча книг на русском языке и 150 тысяч штук периодических изданий.

Для удобства читателя

После официального открытия Нацбиблиотеки, как и до этого значимого события, проводилась работа, направленная на создание удобных условий для читателя, рассказал Борис Чолария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

"Мы применяем новые технологии для того, чтобы было удобно нашим читателям, если читатель хочет книгу в печатном виде, мы даем ему такую возможность, если в электронном виде, то соответственно — в электронном", — заметил он.

При этом директор подчеркнул, что значительная часть книг еще не доступна читателям в электронном варианте.

"Все абхазские книги, которые издавались с 2000 года, есть в электронном виде, к оцифровке того, что издавалось ранее, мы еще, к сожалению, не приступили. У нас есть для этого необходимая техника, машина, которая проводит оцифровку, ее надо распломбировать, установить программу, обучить персонал", — добавил директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

Распломбировать машину может только поставщик, сообщил Борис Чолария.

"Мы знаем эти требования, мы обращаемся с ней осторожно, так как техника дорогая. В течение года этот вопрос не может решиться, потому что надо пригласить специалистов, заплатить за программу. Только тогда мы можем приступить к оцифровке абхазских книг, этот вопрос находится на стадии решения", — заверил Борис Чолария.

Спад посещения библиотеки

По словам директора Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир, отмечается спад посещения библиотеки читателями.

"Но спад связан только с тем, что страна не покупает новую информацию, такой возможности у нас нет, более того, свыше двух лет из-за отсутствия финансирования к нам не поступает 42 наименования периодических изданий из России. Мы не можем сказать, что у нас катастрофическое состояние, читатели у нас есть, конечно, в меньшей степени, но все же. Во время образовательного процесса в школах и вузах поток читателей увеличивается", — подчеркнул Чолария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

Также научные соискатели, ученые посещают Национальную библиотеку, сообщил Борис Чолария.

Заведующая читальным залом Нацбиблиотеки Людмила Черевко рассказала, что читателей больше, когда идет экзаменационная сессия.

"Так как вошел в моду интернет, читатели больше пользуются им, но и сейчас люди приходят и просят книги, так как заменить книгу непросто. У нас есть книги по всем отраслям знаний, начиная с естественных наук, кончая художественной литературой", — отметила она.

Черевко рассказала, что книги не выдаются из читального зала, однако постоянным читателям делают исключение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

"За 25 лет очень мало книг, которые приобрели, бывают дарственные книги, кто-то приносит свои старые книги, но это все устаревшая литература, а нам необходима новая. У нас есть факультет международных отношений, экономический факультет и другие, им нужны новые книги", — заметила Черевко.

Рамазан Капба частый посетитель Национальной библиотеки, несмотря на возможность пользоваться интернетом, он предпочитает читать книги.

"Книга мне привычней, по своей профессиональной деятельности мне часто приходится читать новую литературу, и делаю я это в библиотеке", — сказал Капба.

Заведующая отделом электронного обеспечения Рафида Гулария рассказала, что отдел занимается ведением электронного каталога.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

"База создается в течение 15 лет, и уже составляет около 140 тысяч единиц. Начинали с одного компьютера, сейчас уже у нас 60 рабочих мест и для пользователей, и для сотрудников библиотеки. Сотрудники занимаются пополнением электронного каталога, традиционный бумажный вариант сейчас переводится в электронный вид", — сообщила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

Проблема кровли

Как рассказал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, вопрос кровли все еще остается нерешенным. Из-за плохой крыши библиотеку часто затапливает, что уже привело к тому, что 800 книг из фонда национальной литературы утрачены безвозвратно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная библиотека

"Сейчас готовится сметная документация по кровле, конечно, актовый зал также надо защитить, так как в каждый дождь его затапливает. Мы подставляем ведра, когда идет дождь, конечно, это нас беспокоит", — подчеркнул Борис Чолария.

Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась долгая процедура организации и расстановки библиотечного фонда. За последние полтора года 331 тысяча книг была очищена и отреставрирована.

© Sputnik / Томас Тхайцук Здание национальной Библиотеки

В библиотеке хранятся 150 тысяч экземпляров периодических изданий, из них 117 тысяч переведено в электронные каталоги. На четырех этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг.