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Погода

"Война" циклонов: переменчивую погоду обещают синоптики Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (692)
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В течение недели – с 4 по 11 июня – на территории Абхазии будет относительно устойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют, что с понедельника до среды республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, ожидается небольшая облачность, без осадков.

Со среды до пятницы территория окажется в области повышенного атмосферного давления, ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный, слабый  дождь. С пятницы преимущественно ясная погода, без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С,  днем воздух прогреется до +30°.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды умеренное, силой от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (692)



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