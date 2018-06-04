Планируется обмен визитами президентов Абхазии и Сирии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в понедельник 4 июня , в ходе которого обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Рассматривается возможность обмена визитами президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Сирии Башара Асада, информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства в понедельник 4 июня.

"4 июня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в России с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирии в Российской Федерации. На этой встрече была оговорена возможность визита Президента Республики Абхазия в Сирию, также было передано письмо Рауля Хаджимба Башару Асаду с приглашением посетить Республику Абхазия", — сообщает пресс-служба президента Абхазии.

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По вопросу взаимодействия Республики Абхазия с Сирийской Арабской Республикой Глава государства поручил Министру иностранных дел предпринять действия для "наполнения содержанием дипломатические отношения между государствами", в частности, начать подготовку межгосударственных соглашений встречи.

Даур Кове проинформировал Президента о том, на какой стадии находится данное главой государства поручение.

МИД Абхазии направил сирийской стороне проект рамочного соглашения "О дружбе и сотрудничестве" между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

На совещании также обсуждались вопросы криминогенной ситуации, правопорядка и безопасности в стране.

"Должен отметить положительные тенденции в раскрытии ряда тяжких преступлений резонансного характера, имевших место в последнее время. В установленные сроки все обвиняемые должны предстать перед судом. Руководителям правоохранительных органов поручаю усилить работу по взаимодействию по борьбе с криминалом", — сказал Рауль Хаджимба.

Министру внутренних дел Абхазии Гарри Аршба глава государства напомнил, что необходимо строго придерживаться представленного плана по усилению несения службы в летний период.

Хаджимба также потребовал взять под особый контроль работу ГАИ министром внутренних дел.

"Никому не стоит забывать, что мы находимся в преддверии курортного сезона, когда наши жители возлагают на благоприятный сезон свои надежды. Любая негативная информация из Абхазии будет молниеносно тиражироваться и может принести негативные последствия. У наших соседей, дружественной России, большой праздник мирового значения – Чемпионат мира. В том числе с учетом и этого мероприятия мы не должны допустить никаких конфронтации на своей территории", — отметил Хаджимба.

Он подчеркнул, что никому не будет позволено дестабилизировать ситуацию в Абхазии, а власти и лидеры оппозиции должны понимать, что альтернативы конструктивному диалогу нет.

"Но если кто-то планирует иначе развитие событий – у нас достаточно сил и средств для того, чтобы не допустить противоправных акций", — сказал Президент.

Заседание Совета Безопасности, которое провел президент Абхазии Рауль Хаджимба, состоялось в понедельник 4 июня.