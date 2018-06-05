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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия встретился с генеральным директором российской Единной транспортной дирекцией Татьяной Самойловой

Гагулия о "Едином билете" в Абхазию: успех зависит от четкости работы перевозчиков

© Фото :
В Абхазии
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия встретился с генеральным директором российской "Единой транспортной дирекции" Татьяной Самойловой во вторник 5 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Успех услуги "Единый билет" зависит от четкости выстроенного механизма работы перевозчиков, сказал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия на встрече с гендиректором "Единой транспортной дирекции" Татьяной Самойловой. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

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"Главная цель услуги – достижение максимального удобства для туристов. Любое нарушение механизма работы может испортить им настроение. В республике должны быть оборудованные остановочные пункты, а также отдельная полоса в пункте досмотра на КПП Псоу", – считает глава правительства.

Стороны обсудили практическое использование услуги "Единый билет", которая была введена в Абхазии в прошлом году. Услуга "Единый билет в Абхазию" в нынешнем сезоне будет отличаться интеграцией с системой бронирования авиабилетов, сообщила Самойлова.

"Теперь, покупая билет на самолет в авиакассе, можно купить стыковочный талон на автобусную перевозку. Все это сделано для того, чтобы улучшить транспортную доступность Абхазии", – подчеркнула она.

Гендиректор "Единой транспортной дирекции" отметила, что компания не занимается обслуживанием туристов, а выступает лишь в роли организатора перевозок.

"Мы хотели бы привлекать к этой работе перевозчиков из Абхазии, а не России, для того, чтобы ваша республика получала доход от функционирования системы. Мы намерены заключить договор с генеральным подрядчиком в Абхазии, который, в свою очередь, сможет привлечь необходимое количество перевозчиков для слаженной работы системы", – заявила Самойлова.

На встрече начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия сообщил о ведении переговоров по организации отдельной полосы на российско-абхазской границе специально для работы программы "Единого билета".

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АНО "Единая транспортная дирекция" была учреждена Министерством транспорта Российской Федерации с целью оптимизации транспортной доступности Крымского полуострова.

В 2014 году была разработана система доставки пассажиров из различных регионов Российской Федерации в Республику Крым и города Севастополь и в обратном направлении с использованием "Единого билета" предоставляющего пассажиру право проезда железнодорожным, автомобильным и морским транспортом по субсидируемым тарифам.

"Единый билет" был введен в Абхазии в 2017 году по поручению министра транспорта России Максима Соколова, который отреагировал на просьбы туристов.

С 1 июня 2018 года АНО "Единая транспортная дирекция" возобновила перевозки пассажиров по "единому" билету в Республику Абхазия и обратно. Перевозки осуществляются от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.




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