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6 июня 1993 года: политики Грузии называют народ Абхазии "апсуйцами"

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (297)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

Тень на плетень

"Госсовет не знал, что делает", – такими словами Ада Маршания оправдывает решение Госсовета Грузии о направлении войск на территорию Республики Абхазия. В интервью корреспонденту В. Джанашия, опубликованном на страницах "Независимой газеты", она представлена "абхазским депутатом грузинского парламента".

Во–первых, напомним, в грузинском парламенте нет абхазских депутатов, так как абхазский народ отказался принимать участие в его выборах. Во-вторых, если Ада Маршания и набрала наибольшее количество голосов в своем избирательном округе, то, разумеется, не за счет голосов избирателей–абхазов.

Прошлое не забывается. В дни грузино-абхазского противостояния в июле 1989 года, когда варварски разрушались памятники абхазским писателям, в Сухуме абхазы не допускались на работу, испуганные абхазские дети в отдаленных селах, оставшись без родителей, взятых в заложники, прятались в лесах от погромов, Ада Маршания в кругу тбилисских национал-радикалов, угрожавших абхазскому народу всевозможными карами, эмоционально вопрошала с телеэкрана: "Абхазы, где ваш адат (горский кодекс чести)?"

Сегодня подобных депутатов представляют абхазами и знакомят читателей с их размышлениями об "урегулировании грузино-абхазского конфликта". Нас успокаивают тем, что в "грузинском парламенте нет антиабхазских настроений". Тогда по чьей команде в Абхазии десятый месяц гремят взрывы, убивают стариков и детей, гусеницы танков крушат домашние очаги и сады, сжигают исторический архив, институты, грабят музеи, театры, квартиры? Только ли по инициативе бывшего министра обороны? Если парламент не в силах остановить кровопролитную войну, не следует ли честно признаться, что в Грузии установлена военная диктатура, которой Шеварднадзе неоднократно пугал население своей республики?

Право защищать Родину не может отнять никто. Наивно было бы полагать, что войска Госсовета Грузии в августовские дни собирались мирно исколесить танками курортные трассы Абхазии, попробовать черное вино, принять морские ванны и, погрозив парламентским депутатам, вернуться в родной Тбилиси. А как быть с фотографиями большей части абхазского населения с указанием на обратной стороне домашних адресов, обнаруженными в военных комендатурах Гагры после освобождения города? Готовилось повторение 37-го года, который преподнес страшный урок безропотного подчинения репрессиям. Неясно, о каком народе идет речь, когда Ада Маршания утверждает, что "нашему народу война противопоказана". Если о грузинском, то его политики развязали войну в Южной Осетии, устроили кровавую бойню в самом Тбилиси, затем в Западной Грузии, а теперь и в Абхазии. Если речь идет об абхазском народе – да, война нам противопоказана, мы малочисленны, но стремление жить свободными не противопоказано ни одному народу, в том числе и абхазскому. И каким способом представитель грузинского парламента собирается создать единую армию и объединить в ней агрессоров и жертв агрессии?

И последнее. Политики Грузии по-прежнему "стесняются" именовать абхазский народ своим именем. В 1989 году ими в оборот было запущено слово "апсуйцы". Затем излюбленным словом стало "сепаратисты". С недавнего времени появилось новое определение – "гудаутцы, гудаутская группировка". И автор интервью, и депутат Маршания прекрасно знают, что Гудаута – один из городов Абхазии. Война же сегодня ведется не только против гудаутцев, а против всего народа Абхазии.

Рабстан АГРБА, газета "Республика Абхазия".

6 июня 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

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"413 дней" (297)



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