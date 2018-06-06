Расчистить историю: развалины Сухумской крепости приведут в порядок

Сухумская крепость – один из ключевых исторических объектов республики. В каком сегодня состоянии "жемчужина" наследия, каким видит ее будущее директор и что предприняли местные жители для ее возрождения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Центр зарождения города

Территория Сухумской крепости, которая расположена на столичной набережной, за последние годы сильно заросла травой, под гущей которой еще неделю назад не было видно ее исторических очертаний.

Директор Государственного заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказывает, что сорняки и деревья не только скрывают места археологических раскопок, но и разрушают каменные стены сооружения, возведенные в XVIII веке турками.

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Сухумская крепость, уверен он, — настоящий кладезь исторических артефактов и научных открытий, но изучить ее на должном уровне не получается из-за больших финансовых затрат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Айнар Инал-ипа

"Есть огромная вероятность того, что именно в этом месте был погребен владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба, так как здесь была его резиденция, и убили его здесь. К этой теории склоняется и декан исторического факультета АГУ Алик Габелия, который вместе со студентами не раз проводил здесь раскопки. Даже я в этом практически уверен, но чтобы убедиться в правильности предположения, нужно найти точное место", — говорит директор заповедника.

История Сухумской крепости берет свое начало еще до нашей эры, она не раз перестраивалась. Это место стало центром зарождения целого города, который одно время назывался Диоскуриадой, Себастополисом, а на рубеже XVIII-XIX веков турки его назвали Сухум-Кале.

При царской России здесь располагался военный гарнизон, а в советское время появились детский сад, бараки, футбольное поле и теннисная площадка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Расчистка Сухумской крепости

Все то, что уже раскопано в ходе археологических работ, уверен директор заповедника, необходимо консервировать и защищать от дальнейшего разрушения.

Огромный потенциал

Сегодня на территории Сухумской крепости активно ведутся работы по расчистке, и помощь в этом оказали жители столицы, которые не только не пожалели на это денег, но и сами взяли в руки косилки и топоры.

"Работы начались около недели назад и, думаю, в течение ближайшего месяца мы завершим очистку территории. Большую помощь в этом нам оказали предприниматели из Сухума Джото Допуа, Александр Чукбар и Астамур Тарба", — перечислил благотворителей Инал-ипа.

Больше всего проблем могут вызвать развалины бывшей тюрьмы, которые с годами превратились в "джунгли". При идеальном раскладе, считает директор, нужно установить кровлю.

По его мнению, Сухумская крепость должна стать центром научной деятельности, так как археологического материала на этой небольшой территории огромное количество.

"Это далекая перспектива, можно сказать, что пока в мечтах, но в ближайшее время можно сделать так, чтобы Сухумская крепость была открыта для горожан и туристов. К сожалению, сегодня мало кто знает, какую ценность несет в себе этот объект, что подтверждает соцопрос, который мы провели среди около двухсот человек. Всего лишь 6% из них знают, что такое Сухумская крепость", — с сожалением отметил Инал-ипа.

При этом, подчеркнул он, многие хотят узнать больше о Сухумской крепости и увидеть все это своими глазами, но для этого надо не просто открыть ворота в заповедник, а поставить информационные таблички над каждыми раскопками, организовать прогулочный маршрут, экскурсионную программу и благоустроить исторический объект.

© Sputnik / Томас Тхайцук Расчистка Сухумской крепости

Сухумская крепость – одна из ключевых достопримечательностей столицы. Здесь обнаружены квартал римско-византийской эпохи, латинская надпись, плита с древнегреческой надписью, датируемая I веком нашей эры.

Также во время археологической практики студентами исторического факультета АГУ на территории Сухумской крепости была найдена деталь, как предполагают историки, надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII — начала XIX веков Келешбея Чачба.

В самом начале 1980-х годов были найдены руины октогонального храма, единственного на Кавказе. И останки другого храма, уже римско-византийского типа, датируемого, по словам историка, уже VI веком.