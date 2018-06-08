8 июня 1993 года: грузинские войска обстреливаюn села Пакуаш и Баслаху

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, 8 июня на Гумистинском фронте продолжаются оружейно-пулеметные и артиллерийские перестрелки.

"Противник несет ощутимые потери. Уничтожено несколько автомашин с личным составом противника. Два бойца Вооруженных сил Республики Абхазия убиты, четверо ранены", – говорится в сообщении.

8 июня на Восточном фронте грузинские войска вели интенсивный огонь из всех видов и систем оружия.

"Так, в 11, 14, 17 и 18 часов сильному обстрелу подверглись позиции наших войск у села Баслаху, а также сам населенный пункт. В 11:30 противником был открыт сильный артиллерийский огонь по позициям и селу Пакуаш. В 00:20 населенные пункты Пакуаш и Баслаху вновь подверглись артиллерийским ударам противника, применялись огнеметы и гранатометы. Потери сторон уточняются", – пишет газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны.

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